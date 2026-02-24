Τα χρήματα στους πρώτους δικαιούχους εμφανίστηκαν στα ΑΤΜ το απόγευμα της Παρασκευής.

Το ποσό των 2,49 δισ. ευρώ καταβάλλεται από σήμερα σε 4.324.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ:

Σήμερα 24/2 καταβάλλονται 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026 (οι πληρωμές εμφανίστηκαν στα ΑΤΜ την Παρασκευή)

Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους ως προκαταβολές συντάξεων του ν. 4778/2021 για τον Μάρτιο 2026.

Από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν ακόμη 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ, ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ καταβάλλονται: