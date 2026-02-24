Καταδίωξη 10 χιλιομέτρων εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά, όταν 72χρονος οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο.

Καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν 72χρονος οδηγός μικρού οχήματος τύπου Smart δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. ακολούθησε το όχημα, με την καταδίωξη να ξεκινά από τον Άγιο Στέφανο και να ολοκληρώνεται στην οδό Λευκάδας στην Κηφισιά, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό.

Σε βάρος του 72χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο άνδρας είναι γνωστός μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, ενώ εντέλει δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο στο όχημά του.

Στο παρελθόν, ωστόσο, έχει εμπλακεί σε δίκες που σχετίζονταν με την ελληνική βιομηχανία θεάματος και παρεμφερείς κλάδους.