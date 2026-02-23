«Στον Λόφο Φιλοπάππου τιμάμε και φέτος μια παράδοση δεκαετιών! Και του χρόνου ραντεβού πάλι εδώ!» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στον ιστορικό Λόφο του Φιλοπάππου, με τους χαρταετούς να «ζωγραφίζουν» τον ουρανό της Αθήνας, πλήθος κόσμου, κάθε ηλικίας, γιόρτασε τα Κούλουμα συμμετέχοντας σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, πλημμυρισμένο από μουσική και γεύσεις της Σαρακοστής.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Στον Λόφο Φιλοπάππου τιμάμε και φέτος μια παράδοση δεκαετιών! Γιορτάζουμε την Καθαρά Δευτέρα όλοι μαζί, σε έναν ανοιχτό δημόσιο χώρο, με μουσική, χαρταετούς, ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι και δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Και του χρόνου ραντεβού πάλι εδώ!».

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων με το μοναδικό μουσικό καλωσόρισμά της, υποδέχτηκε το κοινό στον Λόφο του Φιλοπάππου, ενώ το κέφι κορυφώθηκε όταν στη σκηνή ανέβηκαν ο Νίκος Οικονομίδης και η Κυριακή Σπανού που μας παρέσυραν σε ένα γνήσιο νησιώτικο γλέντι.

Ρυθμικοί χορευτικοί κύκλοι ένωσαν μικρούς και μεγάλους και πολύχρωμοι χαρταετοί «λικνίζονταν» στον ορίζοντα, συνθέτοντας το σκηνικό μιας γιορτής χαράς, παράδοσης και αυθεντικής εμπειρίας.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μια ποικιλία δωρεάν σαρακοστιανών γεύσεων και ποτών που προσέφερε ο Δήμος Αθηναίων: λαγάνα, νηστίσιμα εδέσματα, πατροπαράδοτο χαλβά και αναψυκτικά.

Συνολικά, ο Δήμος Αθηναίων διέθεσε δωρεάν σχεδόν 100 κιλά νηστίσιμα ορεκτικά, 2.500 τεμάχια λαγάνας, 3.000 τεμάχια χαλβά και 4.000 νερά και αναψυκτικά.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).