Η ανοδική δυναμική των πολύτιμων μετάλλων υποστηρίζεται από τις εξελίξεις γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει την επαναφορά δασμών μέσω εναλλακτικών νομικών διατάξεων.

Θετικά κινήθηκαν τα πολύτιμα μέταλλα στις πρώτες πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας, με τον χρυσό και το ασήμι να καταγράφουν ισχυρά κέρδη, επιβεβαιώνοντας τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τους τάση σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και ενισχυμένης ζήτησης για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια.

Ο χρυσός διαμορφώθηκε στα 5.171,60 δολάρια στις 5:17:27 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, σημειώνοντας άνοδο 90,70 δολαρίων ή 1,79%, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον ενισχύεται εν μέσω επανεκτίμησης των τελευταίων μακροοικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη πιο έντονη ήταν η κίνηση στο ασήμι, το οποίο ενισχύθηκε κατά 5,14% και ανήλθε στα 86,575 δολάρια στις 5:16:34 π.μ. EST, καταγράφοντας αύξηση 4,232 δολαρίων.

Η ανοδική δυναμική των πολύτιμων μετάλλων υποστηρίζεται από τις εξελίξεις γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και την πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρήσει την επαναφορά δασμών μέσω εναλλακτικών νομικών διατάξεων, εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει τη μεταβλητότητα στις αγορές. Παρά τη μεσοπρόθεσμη αβεβαιότητα, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον χρυσό παραμένει ισχυρό, με τους επενδυτές να διατηρούν θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει παγκόσμιο δασμό 15% για διάστημα 150 ημερών, με στόχο να αντικαταστήσει μέρος των έκτακτων δασμών που ακυρώθηκαν πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε παράνομους τους ευρείς παγκόσμιους δασμούς που είχαν επιβληθεί βάσει του νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εκτάκτων Αναγκών, αποφαινόμενο ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες που του παρείχε η συγκεκριμένη νομοθεσία. Στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν αισθητή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο, με το ΑΕΠ να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 1,4%, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 3%, καθώς το κυβερνητικό shutdown και η ασθενέστερη καταναλωτική δαπάνη επηρέασαν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed, αυξήθηκε κατά 0,4% τον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για άνοδο 0,3%. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο πληθωρισμός παραμένει παρών στην αμερικανική οικονομία, ωστόσο η χαμηλότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη δείχνει ότι η οικονομία δεν βρίσκεται κοντά σε σημείο καμπής. Τα πολλαπλά άγνωστα και οι αβεβαιότητες γύρω από τις προοπτικές της οικονομίας των ΗΠΑ συνεχίζουν να λειτουργούν υποστηρικτικά για τον χρυσό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από τη Fed εντός του έτους, με την πρώτη να τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο, προσδοκία που συνεχίζει να ενισχύει το επενδυτικό αφήγημα υπέρ των πολύτιμων μετάλλων.