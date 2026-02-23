Με κλειστά μαγαζιά αλλά εξαιρέσεις σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και αγορές, η Καθρά Δευτέρα 2026.

Η Καθαρά Δευτέρα 2026 δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, έχουν το δικαίωμα να αργούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εφόσον η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, αυτά θα είναι κλειστά. Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν.

Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Ωστόσο θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα:

Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.

ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτά θα είναι από τα ξημερώματα:

Οι φούρνοι

Τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία

Οι λαϊκές αγορές

Τα ζαχαροπλαστεία

Περίπτερα και μίνι μάρκετ

Καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη λειτουργούν αδιάκοπα από το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.