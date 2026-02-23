Πόσες θερμίδες έχουν η λαγάνα και τα υπόλοιπα σαρακοστιανά εδέσματα, οι ιδανικές ποσότητες για να καταναλώσετε.

Η Σαρακοστή ξεκινά ανήμερα Καθαράς Δευτέρας και συνοδεύεται από ένα τραπέζι γεμάτο αγαπημένες νηστίσιμες γεύσεις. Λαγάνα, ταραμάς, χαλβάς, ελιές, όσπρια, θαλασσινά όλα μοιάζουν «ελαφριά» επειδή δεν περιέχουν κρέας ή γαλακτοκομικά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και χαμηλά σε θερμίδες.

Καθαρά Δευτέρα: Πόσες θερμίδες έχει το σαρακοστιανό τραπέζι

Λαγάνα - Mια φέτα ψωμιού έχει από 80 - 120 θερμίδες

Ταραμοσαλάτα - 100γρ ταραμά έχουν 407 θερμίδες

Χαλβάς του μπακάλη -100γρ γύρω στις 540 θερμίδες

Χαλβάς σιμιγδαλένιος - 100 γρ. περίπου 300 θερμίδες

Φασόλια γίγαντες - 1 μερίδα από φασόλια γίγαντες φούρνου προσδίδουν 413 θερμίδες

Ντολμαδάκια - 10 ντολμαδάκια περίπου 400 – 500 θερμίδες

Καλαμαράκια τηγανητά - 1 μερίδα περίπου 300 θερμίδες

Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι - μία μερίδα περίπου 470 θερμίδες

Επικρατεί λανθασμένα η άποψη, πως τα νηστίσιμα φαγητά είναι και λιγότερο παχυντικά, αφού αρκετές νοστιμιές είναι πολύ πλούσιες σε θρεπτική αξία, αλλά και σε θερμίδες.Τι ποσότητες λοιπόν μπορείτε να καταναλώσετε, για να μην δείτε τη ζυγαριά σας να ανεβαίνει απότομα;

Λαγάνα

Η λαγάνα είναι άζυμος άρτος (δεν περιέχει προζύμι). Η θερμιδική της αξία δε διαφέρει από αυτή του ψωμιού, με τη μία φέτα (30 γρ) να παρέχει περίπου 80 θερμίδες.

Χαλβάς

Παρασκευάζεται από ταχίνι (πολτοποιημένο σουσάμι). Είναι πλούσιος σε φυτικές ίνες, βιταμίνες (συμπλέγματος Β και Ε), μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα ,που κάνουν καλό στην καρδιαγγειακή και εγκεφαλική λειτουργία. Μία λεπτή φέτα απλού χαλβά (60 γρ) έχει 300 θερμίδες. Αν έχει σοκολάτα ή ξηρούς καρπούς, η θερμιδική του αξία ανεβαίνει περισσότερο.

Ταραμοσαλάτα

Παρασκευάζεται από αυγοτάραχο. Είναι πλούσιος σε φώσφορο και κάλιο αλλά και σε νάτριο, δηλαδή αλάτι, οπότε πρέπει να καταναλώνεται με προσοχή από τους υπερτασικούς. Προτιμήστε τον άσπρο ταραμά,καθώς το ροζ χρώμα προέρχεται από πρόσθετες χρωστικές ουσίες. 100 γρ ταραμοσαλάτας παρέχουν περίπου 400 θερμίδες.

Θαλασσινά

Έχουν πολύ λίγες θερμίδες, όταν τρώγονται ψητά ή βραστά.

100 γρ νερόβραστο χταπόδι παρέχει περίπου 200 θερμίδες και 100 mg χοληστερόλης.

100 γρ νερόβραστες γαρίδες παρέχουν περίπου 150 θερμίδες και 130 mg χοληστερόλης.

100 γρ ψητό καλαμάρι παρέχει περίπου 90 θερμίδες και 240 mg χοληστερόλης.

100 γρ νερόβραστες σουπιές παρέχουν περίπου 145 θερμίδες και 350 mg χοληστερόλης.

Αν τα κάνετε τηγανητά, τότε η ίδια ποσότητα μπορεί να σας δώσει έως και 400 θερμίδες αντίστοιχα. Είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνης, υψηλής ποιότητας ,ω-3 λιπαρών οξέων, βιταμινών του συμπλέγματος Β, σιδήρου, σεληνίου, ψευδαργύρου, χαλκού. Είναι πλούσια σε χοληστερίνη και σε αλάτι, οπότε πρέπει να καταναλώνονται με προσοχή και ως η μόνη πηγή χοληστερόλης ,για όσους έχουν πρόβλημα υπερχοληστερολαιμίας, και εξίσου προσεχτικά από τους υπερτασικούς (να αποφεύγεται η προσθήκη αλατιού στο μαγείρεμα).

Όσπρια

Τα όσπρια είναι πηγή φυτικής πρωτεΐνης και αν συνδυαστούν με ψωμί ή ρύζι , αναβαθμίζεται η ποιότητα της πρωτεΐνης τους και γίνεται ισάξια της ζωικής πρωτεΐνης .Δεν έχουν καθόλου λιπαρά, και η θερμιδική τους αξία είναι χαμηλή. Έχουν πολλές φυτικές ίνες και βιταμίνες συμπλέγματος Β. Οι φυτικές ίνες που υπάρχουν στα όσπρια, βοηθούν στη μείωση της κακής χοληστερόλης (LDL),στη ρύθμιση του σακχάρου και μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου. Ένα φλιτζάνι νερόβραστα όσπρια παρέχουν περίπου από 200 -300 θερμίδες.

Ελιές

Πολύ πλούσιες σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Έχουν την ίδια δράση με το ελαιόλαδο,δηλ. κάνουν καλό στην καρδιά κστα αγγεία και αυξάνουν τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης (HDL).Έχουν βιταμίνη Ε και Α.Αλλά έχουν και πολύ αλάτι,οπότε οι υπερτασικοί να προσέχουν την κατανάλωση τους. Οι 5 ελιές παρέχουν 45 θερμίδες.