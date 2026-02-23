Πώς νηστεύουμε την Σαρακοστή, πότε ολοκληρώνεται η νηστεία και τι μπορούμε να τρώμε αυτό το διάστημα;

Ανήμερα Καθαράς Δευτέρας ξεκινά η νηστεία της Σαρακοστής που θα διαρκέσει μέχρι το Πάσχα 2026 που φέτος θα το γιορτάσουμε την Κυριακή 12 Απριλίου. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι μια περίοδος 48 ημερών που εκκινεί από την Καθαρά Δευτέρα, περιλαμβάνει τις έξι εβδομάδες της Σαρακοστής και τη Μεγάλη Εβδομάδα με κατάληξη το Μεγάλο Σάββατο στις 11 Απριλίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση πρόκειται για μια σημαντική περίοδο πνευματικής προετοιμασίας ενόψει του Πάσχα, που συνδυάζει εγκράτεια, προσευχή και αλλαγή καθημερινών συνηθειών. Ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου όταν οι πιστοί επιστρέφουν μετά την λειτουργία της Ανάστασης και ξεκινούν να τρώνε μαγειρίτσα. Η νηστεία θεωρείται αυστηρή, ωστόσο εφαρμόζεται ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε πιστού.

Η νηστεία της Σαρακοστής δεν περιορίζεται μόνο σε διατροφικούς κανόνες. Στην ουσία της αποτελεί μια περίοδο εσωτερικής προετοιμασίας, αυτοσυγκράτησης και πνευματικής ενδυνάμωσης. Η εγκράτεια στο φαγητό συνοδεύεται από προσευχή, συγχώρεση και φιλανθρωπία, με στόχο ο πιστός να προσεγγίσει ουσιαστικά το μήνυμα της Ανάστασης.

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής απαγορεύονται

Το κρέας και τα προϊόντα του

Τα γαλακτοκομικά

Τα αυγά

Το ψάρι (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις)

Το λάδι και το κρασί τις περισσότερες ημέρες

Οι βασικές εξαιρέσεις της Νηστείας της Σαρακοστής - Πότε καταλύεται πριν το Πάσχα 2026

Παρότι η νηστεία είναι αυστηρή, υπάρχουν ορισμένες ημέρες όπου επιτρέπονται κάποιες τροφές:

Στις 25 Μαρτίου (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου) και την Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου) επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Τα Σάββατα και τις Κυριακές της Σαρακοστής επιτρέπεται το λάδι και το κρασί.

Το Μεγάλο Σάββατο αποτελεί εξαίρεση, καθώς είναι ημέρα αυστηρής νηστείας χωρίς λάδι, παρά το γεγονός ότι είναι Σάββατο.

Επιπλέον, τα θαλασσινά (όπως χταπόδι, καλαμάρι και γαρίδες) επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νηστείας, καθώς δεν θεωρούνται ψάρια.

Γιατί στη νηστεία τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

Με αφορμή το αυστηρό διατροφολόγιο της νηστείας κάθε χρόνο τέτοια εποχή έρχεται στο προσκήνιο το παράδοξο με τις ελιές που είναι νηστίσιμες αλλά και το λάδι που θεωρείται αρτύσιμο και αποκλείεται από τα νηστίσιμα πιάτα. Σε γενικές γραμμές νηστίσιμες θεωρούνται οι τροφές που δεν έχουν ζωική προέλευση με αποτέλεσμα σε αυτές να εντάσσονται φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί, ελιές, όσπρια. Αντίστοιχα αρτύσιμα θεωρούνται τα διάφορα φαγητά που μαγειρεύουμε με την χρήση ελαίου ή βουτύρου και διαφόρων καρυκευμάτων, όπως και το κρασί . Μάλιστα σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της νηστείας όταν δεν τρώμε λάδι, δεν πίνουμε και κρασί.

Σύμφωνα λοιπόν με την Εκκλησία, στη νηστεία επιτρέπεται η απεριόριστη κατανάλωση σε ελιές ενώ το λάδι εμπίπτει στην κατηγορία των μη νηστίσιμων τροφών και χρησιμοποιείται μόνο στις μέρες που καταλύεται η νηστεία κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής. Η εξήγηση για αυτή την διάκριση μεταξύ ελιάς και ελαιόλαδου είναι απλή. Οι ελιές αποτελούν ξηροφαγία. Τρώγονται δηλαδή ως καρπός με ψωμί ενώ το ελαιόλαδο αντίστοιχα αποτελεί προσθήκη στο μαγείρεμα ενός φαγητού και δίνει νοστιμιά οπότε θεωρείται ως αρτύσιμο και αποκλείεται από το νηστειολόγιο.

Για να αποτελέσει η νηστεία του Πάσχα μια διατροφικά ισορροπημένη και πλήρης περίοδο, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στη σωστή επιλογή και στον κατάλληλο συνδυασμό τροφίμων. Η αποχή από ζωικά προϊόντα δεν σημαίνει διατροφικές ελλείψεις, αρκεί να τηρούνται ορισμένες βασικές αρχές.

Επαρκής πρόσληψη σιδήρου

Καταναλώστε φυτικές πηγές σιδήρου όπως φακές, φασόλια, ρεβίθια, κάσιους και βρώμη. Για να αυξηθεί η απορρόφησή του, συνδυάστε τα με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως πορτοκάλια, λεμόνι, πιπεριές, μπρόκολο και κουνουπίδι. Ένα απλό παράδειγμα είναι οι φακές με λεμόνι ή σαλάτα με όσπρια και ωμές πιπεριές.

Κάλυψη αναγκών σε ασβέστιο

Επιλέξτε φυτικές πηγές ασβεστίου, όπως φασόλια, αμύγδαλα, ταχίνι και πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, ρόκα, μπρόκολο). Το ταχίνι, ειδικά, αποτελεί εξαιρετική επιλογή κατά τη Σαρακοστή.

Επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης

Φροντίστε να καταναλώνετε φυτικές πηγές πρωτεΐνης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο συνδυασμός οσπρίων με δημητριακά (π.χ. φακές με ρύζι, ρεβίθια με ψωμί ολικής άλεσης) αυξάνει τη βιολογική αξία της πρωτεΐνης και εξασφαλίζει καλύτερη κάλυψη των αναγκών του οργανισμού.

Επιλογή ανεπεξέργαστων τροφίμων

Προτιμήστε τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο φυσικά και λιγότερο επεξεργασμένα. Τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα φρέσκα λαχανικά και τα όσπρια αποτελούν τη βάση μιας ποιοτικής νηστίσιμης διατροφής.

Προτίμηση σε φρέσκα τρόφιμα

Καταναλώστε περισσότερα φρέσκα παρά κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως φρέσκα θαλασσινά και λαχανικά εποχής, ώστε να διατηρούνται καλύτερα τα θρεπτικά τους συστατικά. Με σωστό σχεδιασμό, η νηστεία μπορεί να αποτελέσει όχι μόνο μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας, αλλά και μια ευκαιρία βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών και ενίσχυσης της υγείας.