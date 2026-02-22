Οι οδηγίες του Δήμου Αχαρνών για την προστασία των πολιτών.

Η παρουσία λύκων σε ορεινές και περιαστικές περιοχές της χώρας φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη της σωστής ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να προστατευτούν όταν βρίσκονται στη φύση. Ειδικά σε ημέρες όπως η Καθαρά Δευτέρα, όπου χιλιάδες εκδρομείς κατακλύζουν δασικές εκτάσεις, οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι η ψυχραιμία και η γνώση βασικών κανόνων μπορούν να αποτρέψουν επικίνδυνες καταστάσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι λύκοι αποφεύγουν τον άνθρωπο, ωστόσο η λανθασμένη ανθρώπινη αντίδραση μπορεί να κλιμακώσει μια απλή συνάντηση. Το βασικότερο λάθος είναι ο πανικός και η απότομη φυγή, που μπορεί να ενεργοποιήσει το ένστικτο καταδίωξης του άγριου ζώου.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο, οι πολίτες δεν πρέπει να τρέξουν ούτε να του γυρίσουν την πλάτη. Συνιστάται να διατηρούν οπτική επαφή, να απομακρύνονται αργά και σταθερά και να κάνουν την παρουσία τους αισθητή με δυνατή φωνή ή κινήσεις που τους κάνουν να φαίνονται μεγαλύτεροι. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν συνοδεύονται από σκύλο, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται δεμένος με λουρί, καθώς μπορεί να προκαλέσει το άγριο ζώο. Παράλληλα, δεν πρέπει να αφήνονται τρόφιμα ή υπολείμματα στην ύπαιθρο, καθώς προσελκύουν την άγρια πανίδα. Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για τυχόν εμφανίσεις κρίνεται σημαντική για την προστασία τόσο των πολιτών όσο και της άγριας ζωής.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση με τις οδηγίες του Δήμου Αχαρνών για την προστασία των πολιτών, με αφορμή την επίθεση λύκου σε άντρα στο Τατόι το Σάββατο (21/2):

«Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώθηκε για ένα περιστατικό που συνέβη στην ευρύτερη περιοχή των Βασιλικών Κτημάτων και στα διοικητικά όρια του Δήμου Διονύσου (διαδρομή ανάμεσα σε Κρυονέρι και Κτήματα). Ομάδα ατόμων που περιηγούνταν στην περιοχή δέχθηκε επίθεση από λύκο ευτυχώς όμως χωρίς οδυνηρά αποτελέσματα.

Το τριήμερο που διανύουμε, όπως και κάθε Σαββατοκύριακο αναμένεται στην Πάρνηθα να βρεθούν πολλοί επισκέπτες και συνιστάται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τα Δασαρχεία και τους αρμόδιους φορείς:

– Σε περίπτωση που εντοπίσουμε λύκο δεν τρέχουμε. Εάν είναι σε μεγάλη απόσταση δεν τον πλησιάζουμε και διατηρούμε διαρκώς οπτική επαφή. Εάν πλησιάσει επιδεικνύουμε επιθετική συμπεριφορά κάνοντας δυνατό θόρυβο με οποιοδήποτε μέσο, φωνάζοντας και κουνώντας αντικείμενα.

– Αποφεύγουμε τις βόλτες σε περιαστικές περιοχές και εντός του Δρυμού με τον σκύλο μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως κρατάμε πάντα το σκύλο μας δεμένο με λουρί.

– Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε αυτές τις περιοχές κατά τη διάρκεια της μέρας όταν υπάρχει περιορισμένο φυσικό φως, δηλαδή νωρίς το πρωί αλλά κυρίως το σούρουπο, λίγη ώρα δηλαδή πριν σκοτεινιάσει.

– Δεν παρέχουμε τροφή – ακούσια ή εκούσια – σε όλα τα ζώα της άγριας πανίδας για οποιοδήποτε λόγο.

– Δεν αφήνουμε υπολείμματα τροφής εκτός κάδων σε όλες τις περιαστικές περιοχές

– Ενημερώνουμε το Δασαρχείο ή άλλες αρχές για το σημείο που σημειώθηκε ο εντοπισμός.

Ο Δήμος Αχαρνών παρακολουθεί διαρκώς κάθε συμβάν και βρίσκεται σε πλήρη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς».

