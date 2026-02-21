Αναλυτικά ποιοι επιβάτες μπορούν να μετακινούνται εντελώς δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της Αθήνας (ΟΑΣΑ) και Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Εκείνοι που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο ή δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μεταφοράς της Αθήνας και Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται στις παρακάτω κατηγορίες.

Οι εκπτώσεις παρέχονται στα Μέσα Μεταφοράς εποπτείας του ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) και ΟΑΣΘ (Λεωφορεία)

Ο ΟΣΕ (Προαστιακός κλπ) ακολουθεί δική της εκπτωτική πολιτική για μετακινήσεις έξω από το αστικό τμήμα όπου δεν ισχύουν τα εισιτήρια και οι κάρτες του ΟΑΣΑ.

Αλλά και εντός του αστικού τμήματος, στον Προαστιακό δεν ισχύει η δωρεάν μετακίνηση των ανέργων

Δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου

ΟΑΣΘ (Λεωφορεία) Θεσσαλονίκη

Δικαιούχοι μειωμένης τιμής εισιτηρίου και μειωμένης τιμής κάρτας απεριορίστων διαδρομών σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή, είναι οι φοιτητές – σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι πολύτεκνοι, τα άτομα των 65 ετών και άνω και τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ως προς το δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο και ως προς την πιστοποίηση των δικαιούχων μειωμένου κομίστρου ισχύουν τα εξής: (Αριθ. Α οικ. 70061/3873 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3958/10.11.2017)

«α. Οι φοιτητές της Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την επίδειξη ακαδημαϊκής ταυτότητας.

β. Μαθητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 18 ετών, με την επίδειξη του μαθητικού δελτίου του σχολικού έτους. Τα μαθητικά δελτία ισχύουν έως την 31η Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.

γ. Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ. έως την ηλικία των 22 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

δ. Φοιτητές – Σπουδαστές Δημόσιων Σχολών αρμοδιότητας Υπουργείων Πολιτισμού, Άμυνας, Ναυτιλίας, Εργασίας, Υγείας και Τουρισμού, με την επίδειξη δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

ε. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών.

στ. Νέοι ηλικίας από 13 έως 18 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

ζ. Οι Πολύτεκνοι, με την επίδειξη του ισχύοντος βιβλιαρίου πολυτεκνίας.

η. Οι πολίτες ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών και άνω, εκτός των προφανών περιπτώσεων προσδιορισμού της ηλικίας, με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου προσδιορισμού της ηλικίας και της ταυτοπροσωπίας.

θ. Τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με την επίδειξη της χορηγούμενης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών κάρτας ΑμεΑ, από την οποία προκύπτει η ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ΑμεΑ και το ποσοστό αναπηρίας του.» (Αριθ. Α οικ. 70061/3873 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3958/10.11.2017)

ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ)

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών στα Μέσα Μεταφοράς εποπτείας του ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ) δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο ή μειωμένη μηνιαία κάρτα. Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι κατά την μετακίνησή τους, πρέπει να φέρουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα μειωμένης μετακίνησης παρέχεται μόνο εφόσον το αρμόδιο Υπουργείο έχει προβλέψει την εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στις κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού του και υπογράψει σύμβαση με τον ΟΑΣΑ στην οποία αναφέρονται ρητά οι κατηγορίες δικαιούχων που καλύπτονται, το αντίτιμο της παροχής καθώς και ο τρόπος καταβολής του (νόμος 3920/2011).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Κομίστρου Ο.Α.Σ.Α. στο τηλ. 210-8200936. Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να εκδίδουν εισιτήρια και κάρτες μειωμένης τιμής με την υποχρεωτική επίδειξη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού (ακαδημαϊκή ταυτότητα, φοιτητικό πάσο, μαθητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων, αστυνομική Ταυτότητα, κτλ).

Φοιτητές – Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές – σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου για όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. με την επίδειξη της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ( η οποία αντικατέστησε το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου – πάσο). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας σε ότι αφορά την προμήθεια των Ταυτοτήτων μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academicid.minedu.gov.gr/InfoMaterial

Στις κατηγορίες των δικαιούχων φοιτητών και σπουδαστών δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Γνωμοδότηση 99/2001 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Επιπρόσθετα, δεν δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο οι φοιτητές – σπουδαστές που φοιτούν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια – κολέγια.

Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άνω των 18 ετών είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου για όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους, με την επίδειξη του Δελτίου Μαθητικού Εισιτηρίου, όταν αυτό χορηγείται, μετά την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου Παιδείας βάσει του νόμου 3920/2011. Τα Δ.Μ.Ε. χορηγούνται στους δικαιούχους μαθητές αποκλειστικά από τη Διεύθυνση του Σχολείου τους.

Σπουδαστές Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Οι σπουδαστές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου για όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α μέχρι την ηλικία των 22 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου όταν αυτό χορηγείται, μετά την υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και του Υπουργείο Παιδείας βάσει του νόμου 3920/2011.

Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής

Φοιτητές Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής μέχρι την ηλικία των 25 ετών με την επίδειξη Φοιτητικής Ταυτότητας «Student Card – University ID» και Διαβατηρίου ή Ταυτότητας.

Πολύτεκνοι και μέλη των οικογενειών τους

Οι πολύτεκνοι και τα μέλη των οικογενειών τους είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου για όλα τα Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. με την επίδειξη του ισχύοντος και θεωρημένου στο πίσω μέρος βιβλιαρίου πολυτέκνων, το οποίο χορηγείται στο δικαιούχο από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Σημειώνεται ότι οι οικογένειες με τρία τέκνα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολυτέκνων και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Α.Σ.Π.Ε. τηλ. 210 5238150.

Μετακίνηση με μειωμένο κόμιστρο των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους.

1. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα, περιοχής αρμοδιότητας Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας-ΟΑΣΑ (Ο.Σ.Υ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), καθώς και στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας, Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με τη διάθεση από τον Ο.Α.Σ.Α. ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης και με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, από τον ΟΑΣΘ, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

2. Εξασφαλίζεται το δικαίωμα μετακίνησης με καταβολή κομίστρου με μερική απαλλαγή 50% επί του ισχύοντος κομίστρου, στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην

Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), των πολυτέκνων και μελών των οικογενειών τους, με την έκδοση μειωμένου εισιτηρίου ή κάρτας μετακίνησης, στην ως άνω κατηγορία των δικαιούχων.

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή, είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι είναι κάτοχοι δελτίου πολυτεκνικής ιδιότητας.

4. Η ιδιότητα του πολυτέκνου, αναγνωρίζεται στις κατηγορίες προσώπων του άρθρου 5 και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α’ 790) και απονέμεται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος Α.Σ.Π.Ε., η οποία χορηγεί και αναθεωρεί πολυτεκνικές ταυτότητες, ως αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με την παρ 2, έδ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄790).

Η πολυτεκνική ταυτότητα, παρέχει το δικαίωμα μετακίνησης, με μειωμένο εισιτήριο 50 % επί των εκάστοτε ισχυουσών τιμών, των δικαιούχων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών

Όταν η έκδοση κομίστρου πραγματοποιείται με την παρουσία του παιδιού, δεν απαιτείται η επίδειξη δικαιολογητικού, καθώς η φυσική παρουσία του παιδιού πιστοποιεί ότι ανήκει στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων. Το ίδιο ισχύει και κατά τον έλεγχο κομίστρου. Στην περίπτωση που η έκδοση κομίστρου πραγματοποιείται από τρίτο άτομο χωρίς την παρουσία του παιδιού, απαιτείται η επίδειξη δικαιολογητικού που να πιστοποιεί την ηλικία του. Καθώς στη συγκεκριμένη ηλικία δεν εκδίδεται αστυνομική ταυτότητα, επιδεικνύεται αντ’ αυτής βιβλιάριο ασθενείας, διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης.

Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρία

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

◦ Ελληνικής υπηκοότητας,

◦ υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

◦ υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. δ. 4017/59 (Α’ 246),

◦ πολίτες τρίτων χωρών: α) που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, β) είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του π. δ. 106/2007 (Α΄135), στην παρ.4 του άρθρου 85 του ν.4251/2014 (Α΄ 80) και στο άρθρο 31 παρ.1 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)

◦ αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν. δ. 3989/1959, Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α. ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:

◦ Ελληνικής υπηκοότητας,

◦ υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του

Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

◦ υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν. δ. 4017/59 (Α’ 246),

◦ πολίτες τρίτων χωρών: α) που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, β) είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της ΕΕ, κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του π. δ. 106/2007 (Α΄135), στην παρ.4 του άρθρου 85 του ν.4251/2014 (Α΄ 80) και στο άρθρο 31 παρ.1 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)

◦ αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν. δ. 3989/1959, Α΄ 201), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α. ν. 389/1968, Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των είκοσι εννέα χιλιάδων (29.000).ευρώ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Π.Ε. Νήσων), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ. [ Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε],

β) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ,

γ) και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ της Περιφερειακής Ενότητας.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με το εκκαθαριστικό σημείωμα της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2023.

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια του συνολικού ατομικού εισοδήματος (23.000€) ή του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (29.000€) για την χορήγηση του Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4611/2019.

Οι ολικά τυφλοί (ν. 958/1979, Α΄191) εξαιρούνται των εισοδηματικών κριτηρίων, όπως ορίζονται ως άνω, και λαμβάνουν δελτίο μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην υπ’ αριθ. 04/2017 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης αυτό δύναται να ανανεωθεί.

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους της Π. Ε. Θεσσαλονίκης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) αναλαμβάνει την εκτύπωση και την διάθεση των «καρτών ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Το Δελτίο Μετακίνησης για τους μόνιμους κατοίκους των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.

Από την Περιφέρεια Αττικής, τις Περιφερειακές Ενότητες και τα Κ.Ε.Π. χορηγείται το Δελτίο Μετακίνησης ΑμεΑ για τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων της, με έκπτωση 50% στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) αναλαμβάνει: την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ) αναλαμβάνει την εκτύπωση και τη διάθεση των ειδικών Δελτίων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ {του π.δ. 611/77 (Α΄ 198), του άρθρου 166 του ν. 2683/1999 (Α΄ 19), των άρθρων 165 & 167 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), του Ι.Κ.Α., των Υγειονομικών Επιτροπών του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 ( Α΄115 ) (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή της Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος (άρθρο 1 του ν.4331/15)} στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι 67% και άνω.

5. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα ή του ΕΦΚΑ (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

6. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα αναπηρίας) από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς προσκόμιση γνωμάτευσης Υγειονομικών Επιτροπών.

7. Τα άτομα: α) με οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης και ποσοστό 80% και άνω, β) τα άτομα με σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης 34 και κάτω , γ) τα άτομα με σύνδρομο Down ή άλλα γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος με συνοδό σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό 80% και άνω και δ) τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή ή αυτισμό ή σύνδρομο Asperger με ποσοστό 80% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

8. Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας (άρθρο 106 του ν. 4961/2022) με την σήμανση «ΙΙ» δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών

Νέοι ηλικίας 13 έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας

Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής ταυτότητας

Δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένου του Αεροδρομίου

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών μπορούν να κινούνται δωρεάν σε Λεωφορεία (και για γραμμές express Αεροδρομίου), Τρόλεϊ, ΗΣΑΠ, Μετρό (και για μετακίνηση προς και από το Αεροδρόμιο), και στον Προαστιακό (στο τμήμα Πειραιάς – Μαγούλα – Αεροδρόμιο), με επίδειξη των δελτίων που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους:

Οι άνεργοι με όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ (δεν ισχύει στον Προαστιακό). Έως ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι άνεργοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την κάρτα ανέργου ή πρόσφατης (εντός μηνός) βεβαίωσης, αμφοτέρων εκδοθέντων από τον ΟΑΕΔ, καθώς και ένα αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας). Οι άνεργοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα

Παιδιά μέχρι 6 ετών (ΦΕΚ 792/81, ΦΕΚ 380/83).

Οπλίτες θητείας όλων των σωμάτων, (στρατιώτες, ναύτες και σμηνίτες που υπηρετούν τη θητεία τους) συμπεριλαμβανομένων και των οπλιτών θητείας με βαθμό δόκιμου έφεδρου αξιωματικού, με επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας.

Άτομα με Αναπηρία, στα οποία χορηγούνται από τον ΟΑΣΑ, ειδικά ετήσια κουπόνια Ελεύθερης Μετακίνησης. Όταν τα συγκεκριμένα άτομα δικαιούνται συνοδό, τότε αντίστοιχη κάρτα πρέπει να φέρει και ο συνοδός. Διευκρινίζεται ότι ο συνοδός δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την κάρτα μόνος του παρά μόνο όταν συνοδεύει τον κάτοχο της κύριας κάρτας. Δεν ισχύει για Α.μ.Ε.Α. που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Αττικής.

Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, με την επίδειξη της βουλευτικής ταυτότητας (Άρθρο 63 παρ.2, Συντ. άρθ. 75)

Αριθμ. 24677 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2778/05.06.2025

Μετακίνηση με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου για το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος για το έτος 2026 για τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Σ.Ε.Θ.

Αριθμ. 7017/7/250 – ΦΕΚ Τεύχος Β 583/14.02.2025

Καθορισμός των κατηγοριών δικαιούχων, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν μετακίνηση αυτών για το έτος 2025 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Σ.Ε.Θ. για προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Αριθμ. Φ. 800/1/20227Σ.2951 – ΦΕΚ Τεύχος Β 864/26.02.2025

Μετακίνηση δικαιούχων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των παρόχων αστικών συγκοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής (ΟΑΣΑ Α.Ε.), του συγκοινωνιακού φορέα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης [Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.)] και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των παρόχων αστικών συγκοινωνιών των περιοχών Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Νάουσας, Καρδίτσας, Βόλου, Χανίων, Πάτρας, Λάρισας και Λαμίας, καθώς και της υπεραστικής γραμμής Λάρισας – Τυρνάβου κατά το έτος 2025.

Δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης ΠΛΗΝ Αεροδρομίου

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών μπορούν να κινούνται δωρεάν σε Λεωφορεία (εκτός Λεωφορείων express προς Αεροδρόμιο), Τρόλεϊ, ΗΣΑΠ, Μετρό (εκτός διαδρομών προς και από το Αεροδρόμιο), και στον Προαστιακό (στην αστική ζώνη Πειραιάς – Μαγούλα – Κορωπί), με επίδειξη των δελτίων που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους:

Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης Ν.1370/1944, οι Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου, οι Ανάπηροι Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/1943 και Ν.1863/1989, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Αντιδικτατορικού Αγώνα Ν.1543/1985, οι Ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/1989, καθώς και οι συνοδοί όλων των παραπάνω κατηγοριών σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται.

Συνταξιούχοι αστυνομικοί στην ταυτότητα των οποίων υπάρχει σημείωση (κόκκινου χρώματος) περί υπαγωγής στους στις διατάξεις του Ν. 1575/50.

Αριθμ. 5220 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5537/11.12.2018

Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του ένστολου προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Αριθμ. 2870.0/93396/18 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 5984/31.12.2018

Κάρτες μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς του στρατιωτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δεν δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση:

Μόνιμοι στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων (Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Οπλίτες).

Εθελοντές Πυροσβέστες με Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη.

Εκπτωτική πολιτική ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο ΟΣΕ ακολουθεί διαφορετική εκπτωτική πολιτική από τον ΟΑΣΑ. (Ισχύει για δρομολόγια Προαστιακού πέραν της Μαγούλας και για δρομολόγια τρένων σε όλη την Ελλάδα).

Έκπτωση 50% δικαιούνται: τα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, οι πολύτεκνοι (τα παιδιά των πολυτέκνων δικαιούνται επιπλέον έκπτωση 50% επί των μαθητικών ή φοιτητικών εισιτηρίων), οι μαθητές, και τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Έκπτωση 25% δικαιούνται: Φοιτητές – σπουδαστές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι νέοι κάτω των 26 ετών και τα άτομα άνω των 65 ετών.

Εκπτώσεις δικαιούνται επίσης όσοι εκδίδουν εισιτήρια μέσω διαδικτύου (-10%), τουλάχιστον 3 μέρες πριν την πραγματοποίηση του δρομολογίου (-15%), και όσοι εκδίδουν ομαδικά εισιτήρια.