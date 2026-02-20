Αναλυτικά τα κέρδη, που μοίρασε απόψε το Λαϊκό Λαχείο στην ειδική αποκριάτικη κλήρωση.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Allwyn τον πίνακα των κερδών της 1ης ειδικής αποκριάτικης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στην ειδική αποκριάτικη κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn, τυχερός αριθμός αναδείχθηκε ο 63915, σειρά η 1η, που κερδίζει 150.000 ευρώ η πεντάδα. Οι λαχνοί με τον ίδιο αριθμό σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν 5.000 ευρώ η πεντάδα.

Επιπλέον, οι πρώτοι 10 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ και οι υπόλοιποι 109 από 100 ευρώ. Επίσης, από 10 ευρώ κερδίζουν όλοι αριθμοί λήγουν σε 5.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τον πίνακα κερδών της ειδικής αποκριάτικης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.