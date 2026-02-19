Ένα δελτίο κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ έγινε απόψε (19/2), με χρηματικό έπαθλο 1,8 εκατ. ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 18, 24, 28, 39, 40 και Τζόκερ το 13.

Στην κλήρωση της 19ης Φεβρουαρίου σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, έξι δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Κυριακή (22/2), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: