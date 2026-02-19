Η βοήθεια στο πλαίσιο του ΤΕΒΑ θα χορηγείται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών ή voucher, αντικαθιστώντας τη φυσική διανομή προϊόντων που συχνά έφτανε με καθυστέρηση στους δικαιούχους.

Αναδρομικά ποσά δύο και πλέον ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος επισιστιστικής βοήθειας (ΤΕΒΑ), θα λάβουν περίπου 400.000 δικαιούχοι που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Πλέον η στήριξη θα είναι μηνιαία και θα δίνεται μέσω προπληρωμένης κάρτας ή voucher, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ύψος του ποσού.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα λειτουργούσε κυρίως μέσω της διανομής υλικής βοήθειας, μέσα από σύνθετες, χρονοβόρες και συχνά κατακερματισμένες διαδικασίες, οι οποίες παρουσίαζαν μεγάλες αποκλίσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Τι αλλάζει στο ΤΕΒΑ

- Προβλέπεται η δημιουργία ενιαίου, κεντρικού συστήματος για όλη τη χώρα, κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει εδώ και χρόνια, αντί να συνεχίζουν οι διαφορετικές, κατακερματισμένες πρακτικές ανά περιφέρεια.

- Η βοήθεια θα χορηγείται πλέον μέσω προπληρωμένων καρτών ή voucher, αντικαθιστώντας τη φυσική διανομή προϊόντων που συχνά έφτανε με καθυστέρηση στους δικαιούχους.

- Η κυβέρνηση υπόσχεται μείωση της γραφειοκρατίας και των πολλαπλών διαγωνισμών, αφού προηγουμένως η πολυπλοκότητα αυτή κόστιζε σε χρόνο και χρήμα, με αποτέλεσμα η βοήθεια να μην φτάνει εγκαίρως.

- Στόχος είναι να κατευθύνεται μεγαλύτερο μέρος των πόρων απευθείας στους δικαιούχους, κάτι που μέχρι τώρα δεν συνέβαινε, λόγω κακής διαχείρισης και υψηλού διαχειριστικού κόστους.

- Η αλλαγή θέλει να ενισχύσει την ελευθερία επιλογής προϊόντων και την αξιοπρέπεια των δικαιούχων, ενώ για χρόνια η ουσιαστική στήριξη περιοριζόταν από ουρές, σημεία διανομής και στιγματισμό.

- Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται πλήρως με το πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος σχεδιασμός έχει λάβει πλήρη θεσμική κάλυψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατόπιν στενής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.