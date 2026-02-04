Το επίδομα παιδιού παραμένει κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης των οικογενειών, και η σωστή και έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21.

Η πλατφόρμα, που λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, θα παραμείνει ανοικτή έως τις 13 Μαρτίου 2026, δίνοντας στους δικαιούχους επαρκές χρονικό περιθώριο για την υποβολή ή επικαιροποίηση της αίτησης τους.

Η πρώτη πληρωμή για το 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή τη σύζυγό του, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία είναι προσυμπληρωμένα από στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΑΔΕ, απλοποιώντας τη διαδικασία.

Κατά την υποβολή, εμφανίζονται τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας, ενώ ο αιτών πρέπει να επιβεβαιώσει ή να συμπληρώσει στοιχεία όπως διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας και ΙΒΑΝ για την κατάθεση του επιδόματος.

Προσοχή! Η σωστή εκκαθάριση του επιδόματος βασίζεται στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης Ε1 του τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2025). Ο ΟΠΕΚΑ τονίζει ότι οι πληρωμές μετά τη λήξη της προθεσμίας θα περιλαμβάνουν μόνο όσους έχουν ήδη καταθέσει δήλωση Ε1, ενώ η έγκαιρη υποβολή αποτρέπει τον κίνδυνο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.