Στους δικαιούχους στέλνονται αυτόματα εργαστηριακές εξετάσεις αίματος - ούρων για πρώιμη ανίχνευση νεφρικής δυσλειτουργίας.

Ξεκίνησε η σταδιακή αποστολή SMS σε πολίτες-δικαιούχους για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Προλαμβάνω».

«Πρόκειται για ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά μας να περάσουμε από τη θεραπεία στην πρόληψη, εντοπίζοντας έγκαιρα προβλήματα υγείας που συχνά εξελίσσονται αθόρυβα», επισήμανε ο πρωθυπουργός , Κυριάκος Μητσοτάκης, στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/1464174011732372?ref=embed_post}

Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω του οποίου, μέχρι σήμερα, πάνω από 5,1 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

«Θυμίζω ότι τα προγράμματα αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, του καρκίνου του παχέος εντέρου, του καρδιαγγειακού κινδύνου και –το πιο πρόσφατο– για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 30-70 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης ή σακχαρώδους διαβήτη, καταστάσεις που ευθύνονται σημαντικά για το φορτίο χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ), επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Ευάγγελος Φραγκούλης, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής.

Στα άτομα αυτά στέλνονται αυτόματα εργαστηριακές εξετάσεις αίματος - ούρων για πρώιμη ανίχνευση νεφρικής δυσλειτουργίας:

eGFR (υπολογισμός της νεφρικής κάθαρσης μέσω της κρεατινίνης αίματος σε συνδυασμό με το φύλο και την ηλικία)

uACR (λόγος λευκωματίνης ούρων προς κρεατινίνη ούρων σε τυχαίο πρωινό δείγμα ούρων)

«Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) αποτελεί μια σιωπηλή επιδημία, με πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς στην Ελλάδα, εκ των οποίων το 80% παραμένουν αδιάγνωστοι λόγω της ασυμπτωματικής της πορείας στα πρώιμα στάδια. Η χώρα μας κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ασθενών τελικού σταδίου σε αιμοκάθαρση στην Ευρώπη», τονίζει ο κ. Φραγκούλης.

{https://www.facebook.com/dr.evangelos.fragkoulis/posts/10166656483444097?ref=embed_post}