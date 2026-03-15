Αποκάλυψε επίσης, τα αρνητικά μηνύματα που δέχεται.

Η Ναταλία Γερμανού καλωσόρισε την Ελίνα Παπίλα στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», το μεσημέρι της Κυριακής 15 Μαρτίου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια συγκινημένη θέλησε να την ευχαριστήσει καθώς στα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα, όπου δεν γνώριζε κανέναν στον χώρο, η παρουσιάστρια του Alpha εξέφρασε δημοσίως μία γνώμη για εκείνη.

Μάλιστα, σε ερώτηση για το τι θα ρωτούσε τον Γιώργο Λιάγκα αν του έπαιρνε συνέντευξη, είπε πως θα τον ρωτούσε: «Μετά από μια διαδρομή τόσων ετών, έτσι φανταζόσουν τη ζωή σου;». Όπως εξήγησε, είναι μια ερώτηση που της αρέσει και την κάνει συχνά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3dt58tl981?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Ελίνα Παπίλα αποκάλυψε επίσης, τα μηνύματα που λαμβάνει στα social media της, τονίζοντας μάλιστα ότι από όταν ξεκίνησε η εκπομπή «Real View» λαμβάνει ακόμα περισσότερα αρνητικά σχόλια.

«Στο Real View άρχισα να παίρνω περισσότερα αρνητικά μηνύματα. Δηλαδή από όταν ξεκίνησε το Real View, αισθάνθηκα ότι αν έπαιρνα ας πούμε πέντε, τώρα έχουν γίνει δεκαπέντε. Και αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με την έκθεση της άποψης. Δηλαδή ανέκαθεν είχα άποψη και ασχολούμαι και βλέπω και ειδήσεις και κοινωνικά και πολιτικά και όλα. Αλλά μπροστά δεν είχα εκφραστεί. Και στο Star ψυχαγωγία κάναμε.

Στον ΑΝΤ1 ήταν ένα πιο έτσι πολύπλευρο περιεχόμενο. Ως στοχευμένη άποψη… το ραδιόφωνο είναι το ραδιόφωνο, καθαρή ψυχαγωγία, το Unblock είναι συζήτηση, οπότε ξαφνικά βγαίνω μπροστά και πρέπει… Εκεί, όταν ο τηλεθεατής δεν συμφωνεί μαζί σου, υπάρχουνε τα λεγόμενα… μπουλντόγκ που πέφτουνε και αρχίζουν και σου λένε για τα παιδιά σου, για τους γονείς σου, για σένα… Αυτό λοιπόν εγώ δεν το είχα τόσο έντονα, τώρα το βιώνω.

Έχω απαντήσει όμως με χιούμορ κάποιες φορές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήτανε ένας κύριος, κυρία, δεν ξέρω τώρα το προφίλ τι έκρυβε από πίσω και μου στέλνει μηνύματα, γράφει μηνύματα τόσο άσχημα. Τόσο άσχημα. Δηλαδή πραγματικά εμετικά. Και κάποια στιγμή είχε γράψει κάτι το οποίο με έκανε και γέλασα. Δηλαδή λέω κοίτα πού το σκέφτηκε, τόσο hate που βγάζει και χιούμορ, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.

Από εκείνη την ημέρα είμαι η καλύτερη παρουσιάστρια του πλανήτη. Είμαι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε αυτό τον πλανήτη που λέγεται Γη. Η αποθέωση… δηλαδή στο δευτερόλεπτο! Και εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με αυτό. Από την άλλη είναι αυτό που είχα διαβάσει κάποτε, ότι ο μεγαλύτερός σου φαν είναι ένας άγνωστος και ο μεγαλύτερός σου hater είναι κάποιος που ξέρεις. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να τα βάλω με ανθρώπους που δεν με ξέρουνε ή που δεν με έχουν συναντήσει ποτέ, έχουν μια άποψη, δική τους είναι, ας την κάνουν ό,τι θέλουνε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh3dvzg6g6q9?integrationId=40599y14juihe6ly}