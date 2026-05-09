Οι στιγμές που ξεχώρισαν. «Metallica loves Athens» είπαν στο φινάλε της συναυλίας.

Με το «The Ecstasy of Gold» του Ένιο Μορικόνε, οι Metallica ανέβηκαν λίγο πριν τις 21:00 στη σκηνή των 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου του ΟΑΚΑ.

«Ξυπνήστε, Αθήνα. Σήμερα θα δείτε τους Metallica», είχαν γράψει το πρωί στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram. Και η Αθήνα άκουσε, ξύπνησε και γέμισε το ΟΑΚΑ με περίπου 85.000 θεατές που τραγουδούν και χορεύουν στους ρυθμούς των Metallica.

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε έναν τεράστιο παλμό μουσικής, έντασης και ενέργειας, καθώς οι Metallica ανέβηκαν στην σκηνή μπροστά σε χιλιάδες φανατικούς οπαδούς. Από νωρίς το απόγευμα, οι γύρω δρόμοι είχαν γεμίσει με κόσμο ντυμένο στα μαύρα, με μπλούζες παλιών περιοδειών και σημαίες της μπάντας. Η ατμόσφαιρα θύμιζε γιορτή, αλλά και μια μεγάλη συνάντηση ανθρώπων που ενώνονται μέσα από την αγάπη τους για τη metal μουσική.

Γύρω στις εννέα, τα φώτα έσβησαν και το στάδιο σείστηκε από τις φωνές του κοινού. Οι πρώτες νότες ακούστηκαν δυνατά και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και κραυγές ενθουσιασμού. Οι Metallica εμφανίστηκαν με απίθανη ενέργεια, αποδεικνύοντας γιατί θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες μπάντες στην ιστορία της heavy metal σκηνής. Ο James Hetfield επικοινωνούσε συνεχώς με το κοινό.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ακούστηκαν μεγάλες επιτυχίες όπως το Nothing Else Matters. Κάθε τραγούδι συνοδευόταν από φαντασμαγορικά φώτα, φωτιές και εντυπωσιακά εφέ που έκαναν την εμπειρία ακόμη πιο δυνατή. Το κοινό τραγουδούσε όλους τους στίχους, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση ενότητας και πάθους.

Η συναυλία ολοκληρώθηκε γύρω στις έντεκα το βράδυ με εκκωφαντικό χειροκρότημα και αποθέωση. Οι Metallica αποχαιρέτησαν το ελληνικό κοινό ευχαριστώντας το για τη θερμή υποδοχή. Για όσους βρέθηκαν εκεί, το βράδυ της 9ης Μαΐου στο ΟΑΚΑ θα μείνει αξέχαστο ως μια από τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες της ζωής τους.

Η στιγμή που παίζουν «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και «Τρύπες» στο ΟΑΚΑ:

Υπενθυμίζεται πως το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς. Στη σκηνή στις 18:00 ανέβηκαν οι Knocked Loose, δίνοντας το εναρκτήριο σήμα, ενώ στις 19:00 ακολούθησαν οι Gojira, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί ξανά με το συγκρότημα κάνοντας κοινή περιοδεία στο World Magnetic.

Οι πύλες του Ολυμπιακού Σταδίου άνοιξαν στις 16:00, ενώ σε ισχύ τέθηκαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Να σημειωθεί ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».