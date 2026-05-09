Η ποσότητα των εκρηκτικών και η «ποιότητά» τους πάντως- σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ήταν τόση και τέτοια που- αν δεν υπήρξε η αστοχία- θα προξενούσε πολύ μεγάλες καταστροφές στο ρωσικό εμπορικό πλοίο.

Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο drone το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, όπου το εντόπισαν δύο ψαράδες, παραμένει ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές αναφέρουν στο Dnews πως στόχος ήταν εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου ρωσικό εμπορικό πλοίο που ανέβαινε ή κατέβαινε την Αδριατική Θάλασσα.

Το drone μεταφέρθηκε από πλοίο της Ουκρανίας και πιθανότατα υπήρξε εμπλοκή στο χειρισμό του και γι΄ αυτό έμεινε στην περιοχή της Λευκάδας χωρίς να χτυπήσει το ρωσικό πλοίο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να το λειτουργήσουν από μακριά, αφού το είχαν ρίξει στη θάλασσα λόγω βλάβης. Αυτό τουλάχιστον εξετάζουν οι αρμόδιες πηγές αλλά δεν υιοθετούν το σενάριο οι Ουκρανοί να είχαν κρύψει το πλοίο στη Λευκάδα αναμένοντας να περάσει ρωσικό εμπορικό πλοίο και τότε να το ενεργοποιήσουν.

Τα εκρηκτικά που είχε πάνω του πάντως δεν να μπορούσαν να εκραγούν μόνα τους χωρίς πυροδότηση με τηλεχειρισμό, παρά σε απίθανες περιπτώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ποσότητά τους και η «ποιότητά» τους πάντως- σύμφωνα με τις ίδιες πηγές- ήταν τόση και τέτοια που- αν δεν υπήρξε η αστοχία- θα προξενούσε πολύ μεγάλες καταστροφές στο ρωσικό εμπορικό πλοίο, με πιθανότερο ενδεχόμενο το ναυάγιο.

Πρόκειται για γεγονός που θα καθιστούσε ακόμα πιο αρνητικές τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας σε μια εποχή μάλιστα που η ΕΕ όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κώστα προγραμματίζει να ξεκινήσει σε κάποιο διάστημα συζητήσεις με τη Μόσχα.

Τι ξέρουμε για το θαλάσσιο drone

Το βασικό δεδομένο είναι ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής. Αν ανήκει στο δύναμη του δικτύου μη επανδρωμένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί τις επόμενες ημέρες, επισημαίνει η ΕΡΤ.

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί εδώ και καιρό να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μόσχα από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει χτυπήματα ναυτικών drones σε πλοία του αποκαλούμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», δηλαδή στα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στο εξωτερικό.

Το τρίτο δεδομένο είναι ότι υπάρχουν καταγεγραμμένα επιτυχημένα χτυπήματα των Ουκρανών κατά ρωσικών πλοίων. Μεταξύ Λιβύης και Κρήτης το 2025, στα ανοικτά της Μάλτας φέτος.

Δεδομένος θα πρέπει να θεωρείται ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει σοβαρό ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τις πολιτικές και τις ενεργειακές υποδομές.

Ένα καίριο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το πώς βρέθηκε το drone στο σημείο. Είτε ρίχτηκε από πλοίο, το οποίο είναι και το επικρατέστερο σενάριο, είτε μεταφέρθηκε μέσω του οδικού δικτύου.

Η Αθήνα έχει αναπτύξει τους προβληματισμούς στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ έχει εκφραστεί και δυσφορία προς το Κίεβο. Αφορμή ήταν η επίθεση που δέχτηκε, στα μέσα Μαρτίου, ελληνόκτητο πλοίο στα ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Όπως περιγράφει στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος, οι Αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση στο αντικείμενο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το θαλάσσιο drone φαίνεται να ήταν αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες μπαταρίες και σύστημα πλοήγησης GPS.

«Είχε κάμερα υψηλής ανάλυσης στο κέντρο και δύο πάνελ που πιθανότατα σχετίζονται με το GPS. Ήταν μαύρο, χαμηλό, περίπου στο ένα μέτρο από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να μην εντοπίζεται εύκολα τη νύχτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι πιθανόν το drone έχασε το σήμα GPS ή επηρεάστηκε από καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινηθεί ανεξέλεγκτα προς τα βράχια της περιοχής.

«Είχε τρεις αισθητήρες μπροστά. Οι δύο ήταν σπασμένοι όταν το εντοπίσαμε, κάτι που δείχνει ότι πιθανότατα προσέκρουσε και έχασε τον προσανατολισμό του», σημείωσε.

Οι ψαράδες, σύμφωνα με τον κ. Βασιλάτο, αντέδρασαν ψύχραιμα και ακολούθησαν τις οδηγίες του Λιμεναρχείου, το οποίο τους ζήτησε να απομακρυνθούν από το σημείο.

«Υπήρξε φόβος γιατί ήταν άγνωστης προέλευσης αντικείμενο. Όμως οι ψαράδες ενήργησαν σωστά και άμεσα ενημέρωσαν τις αρχές», τόνισε.

Το drone στη συνέχεια περισυλλέχθηκε από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκε σε ασφαλή απόσταση περίπου 300 μέτρων από κατοικημένη περιοχή, έως ότου αναλάβουν ειδικά κλιμάκια.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη αρμόδιες υπηρεσίες, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται η συνδρομή εξειδικευμένων τεχνικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και υπηρεσιών ασφαλείας.

Το βασικό ζητούμενο παραμένει η ταυτότητα, η χώρα προέλευσης και η αποστολή του θαλάσσιου drone.

Οι δύο ψαράδες που το εντόπισαν ανέφεραν ότι τη στιγμή εκείνη πίστεψαν πως έπρεπε να δράσουν άμεσα.

«Είτε είχαμε Άγιο, είτε δεν το υπολογίσαμε σωστά, αλλά νομίσαμε ότι έπρεπε να ειδοποιήσουμε και αυτό κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ένας από αυτούς.