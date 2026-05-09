Έγιναν 5 συλλήψεις. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον Λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος 'Αμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση στην περιοχή των Εξαρχείων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 23 έως 26 ετών και μία 35χρονη Ελληνίδα, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως τονίζεται από την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν δύο διακριτές μεθόδους διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στην πρώτη περίπτωση, μεγάλος αριθμός ατόμων εισερχόταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο διαμέρισμα-ορμητήριο, παρέμενε για σύντομο χρονικό διάστημα και αποχωρούσε, αφού προηγουμένως είχε ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία των ναρκωτικών ουσιών.

Στη δεύτερη περίπτωση, οι δράστες μετέβαιναν από κοινού στον Λόφο Στρέφη, λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 35χρονη ημεδαπή μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες μέσα σε τσάντα χειρός και στη συνέχεια προχωρούσε στη διακίνησή τους στην ευρύτερη περιοχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά την αστυνομική επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και τηλεφωνικές συσκευές, ενώ σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας εντοπίστηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα». Παράλληλα, κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη βρέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κρυμμένες σε περίφραξη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.