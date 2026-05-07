Οι δύο εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί εντοπίστηκαν από τον εκπαιδευτή τους.

Συνελήφθησαν το βράδυ της Τετάρτης στα Γρεβενά δύο εκπαιδευόμενοι Δημοτικοί Αστυνομικοί, ηλικίας 33 και 31 ετών, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, οι δύο εκπαιδευόμενοι εντοπίστηκαν από εκπαιδευτή του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών, στο προαύλιο χώρο της σχολής να κάνουν χρήση κάνναβης, ενώ στην κατοχή του 33χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 17,07 γραμ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της χρήσης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.