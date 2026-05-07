Εμπιστευτική έκθεση της CIA καταλήγει στο συμπέρασμα πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ τουλάχιστον 3 με 4 μήνες πριν βρεθεί αντιμέτωπο με πιο σκληρέ οικονομικές συνέπειες.

Την είδηση αποκαλύπτει η Washington Post, επικαλούμενη τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη έκθεση, η οποία ωστόσο φαίνεται να εγείρει νέα ερωτήματα για την αισιοδοξία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματικός του πολέμου.

Η ανάλυση, της CIA, που συχνά είναι πιο έγκυρη από τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης Τραμπ, αποκαλύπτει επίσης ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές βαλλιστικές δυνατότητες παρά τις εβδομάδες του έντονου βομβαρδισμού από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν διατηρεί σχεδόν το 75% των προπολεμικών αποθεμάτων κινητών εκτοξευτών του και περίπου το 70% των προπολεμικών πυραυλικών αποθεμάτων του, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Πρόσθεσε ακόμα πως υπάρχουν στοιχεία ότι το ιρανικό καθεστώς κατάφερε να ανακτήσει και να ανοίξει ξανά σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσής του, να επισκευάσει ορισμένους κατεστραμμένους πυραύλους, ακόμη και να συναρμολογήσει ορισμένους νέους πυραύλους που ήταν σχεδόν ολοκληρωμένοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πιο αισιόδοξη εικόνα στις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη. Είπε για το Ιράν ότι «οι πύραυλοί τους είναι ως επί το πλείστον αποδεκατισμένοι, έχουν πιθανώς 18, 19 %, αλλά όχι πολύ σε σύγκριση με αυτά που είχαν» δήλωσε. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ , όταν ρωτήθηκε για να σχολιάσει σχετικά, τόνισε τον αντίκτυπο του ναυτικού αποκλεισμού. «Ο αποκλεισμός του Προέδρου προκαλεί πραγματική, επιδεινούμενη ζημιά - διακόπτοντας το εμπόριο, συντρίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας την συστημική οικονομική κατάρρευση.

«Ο στρατός του Ιράν έχει υποβαθμιστεί άσχημα, το ναυτικό του καταστράφηκε και οι ηγέτες του κρύβονται», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Αυτό που έχει απομείνει είναι η όρεξη του καθεστώτος για τα βάσανα των πολιτών - λιμοκτονώντας τον ίδιο του τον λαό για να παρατείνει έναν πόλεμο που έχει ήδη χάσει» πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι παρουσιάζουν επανειλημμένα τον πόλεμο ως μια συντριπτική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ, παρά την απόρριψη από το Ιράν των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει τον πυρηνικό εμπλουτισμό, να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου του, να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε τον ναυτικό αποκλεισμό «απίστευτο» την τετάρτη και σημείωσε πως «Το ναυτικό είναι φανταστικό, Η δουλειά που έχει κάνει...είναι σαν ένα τείχος από ατσάλι. Κανείς δεν περνά».

Μία ημέρα ωστόσο νωρίτερα, είχε πει ότι η οικονομία ου Ιράν «καταρρέει», το νόμισμά τους δεν έχει καμία αξία και δεν μπορούν να πληρώσουν τα στρατεύματά τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, επαινώντας το καθεστώς κυρώσεων του Τραμπ, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «Οικονομική Οργή», σημείωσε στα τέλη Απριλίου ότι ο κύριος τερματικός σταθμός πετρελαίου του Ιράν σύντομα θα φτάσει στο όριο της χωρητικότητάς του, «προκαλώντας μόνιμη ζημιά στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν». Νωρίτερα την Πέμπτη ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε άτομα που συνδέονται με το Ιράν.

Παρόλα αυτά, το Ιράν έχει αποδείξει ότι αντιστέκεται, μετά και την απώλεια του Ανώτατου ηγέτη του αλλά και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων από πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και του στρατιωτικού του υλικού. Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησε στην The Washington Post δήλωσε πως θεωρούν ότι η ικανότητα του Ιράν να αντέξει παρατεταμένες οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από την εκτίμηση της CIA.

«Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και ολοένα και πιο αυξανόμενα πιστή στην πεποίθηση πως μπορούν να ξεπεράσει την Αμερικανική πολιτική βούληση και να διατηρήσει την εγχώρια καταστολή για να περιορίσει οποιαδήποτε αντίσταση» εντός του Ιράν, σημείωσε η πηγή. «Συγκριτικά, βλέπετε παρόμοια καθεστώτα να αντέχουν χρόνια ολόκληρα με παρατεταμένα εμπάργκο και πόλεμοι αποκλειστικά με αεροπορική δύναμη». Από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει κλείσει αποτελεσματικά τα Στενά του Ορμούζ.