Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν ανακοίνωση με νέες κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η απάντηση του Ιράν για το «μνημόνιο κατανόησης» των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Οικονομικών (OFAC) «η αυξανόμενη πίεση στο Ιράν και τους στρατιωτικούς συμμάχους του στο Ιράκ, χαρακτηρίζοντας άτομα και επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράκ, υπονομεύουν την ασφάλεια της χώρας. Αυτή η ενέργεια περιλαμβάνει τον υφυπουργό Πετρελαίου του Ιράκ, Ali Maarij Al-Bahadly, ο οποίος καταχράται τη θέση του για να διευκολύνει την εκτροπή πετρελαίου που θα πωληθεί προς όφελος του ιρανικού καθεστώτος και των πολιτοφυλακών του στο στο Ιράκ.

»Το OFAC χαρακτηρίζει επίσης τρεις ανώτερους ηγέτες των τρομοκρατικών πολιτοφυλακών Kata'ib Sayyid Al-Shuhada και Asa'ib Ahl Al-Haq, που συνδέονται με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να θεωρούν αυτές τις ομάδες και άλλες τρομοκρατικές πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ, όπως η Kata'ib Hezbollah, υπόλογες για τις επιθέσεις τους εναντίον προσωπικού και πολιτών των ΗΠΑ, διπλωματικών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων σε όλο το Ιράκ, τις οποίες οι ομάδες διεξάγουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την κυριαρχία ή τη δημοκρατική διαδικασία του Ιράκ».