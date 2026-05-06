Η ερώτηση του «The Chase» που σόκαρε την Μαρία Μπεκατώρου και η επική ατάκα παίκτριας που την έκανε να… πεινάσει!

Το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο πλατό του «The Chase» τους νέους της παίκτες με τις εξελίξεις να της προκαλούν ανάμεικτα συναισθήματα.

Κατά την έναρξη του επεισοδίου, η παρουσιάστρια γνωρίστηκε με μία από τις παίκτριες η οποία της δήλωσε ότι αν καταφέρει να κερδίσει το χρηματικό ποσό από το τηλεπαιχνίδι θα κάνει το, γύρω του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το τι θα γίνει αν δεν τα καταφέρει η νέα παίκτρια απάντησε: «Αν δεν τα καταφέρω θα πάω εδώ απ’ έξω να φάω ένα πιτόγυρο… Και αυτό γύρος είναι…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibrncz7stux?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η απάντησή της άρεσε στη Μαρία Μπεκατώρου, ωστόσο λίγο αργότερα το αίσθημα της πείνας… εξαφανίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, μία ερώτηση ήταν αρκετή για να κάνει την παρουσιάστρια να ανατριχιάσει, ένα συναίσθημα που δεν κατάφερε να κρύψει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ερώτηση αφορούσε τις συνήθειες που κυριαρχούν στο φαγητό στη Νοτιανατολική Ασία: «Πώς συνηθίζεται να σερβίρονται οι τηγανητοί σκορπιοί σε χώρες της Νοτιανατολική Ασίας», κατά την ανάγνωση των απαντήσεων η παρουσιάστρια δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την πρόταση, καθώς η ερώτηση της προκάλεσε ανατριχίλα.

Όταν είδε την απάντηση του παίκτη: «Με επικάλυψη σοκολάτας», σχολίασε χαρακτηριστικά: «Α! Το θες να είναι και τραγανό εσύ!».

Όταν ο «Αδέκαστος» έδωσε τη δική του απάντηση και επιχειρηματολογία η παρουσιάστρια του απάντησε αυστηρά: «Αδέκαστε αν το φάτε δεν θέλω να μου το πείτε! Δεν θα σας ξαναφιλήσω ποτέ!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibqyh38326p?integrationId=40599y14juihe6ly}