Λίγες ημέρες έχουν απομείνει από την έναρξη του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 με τους συμμετέχοντες να βρίσκονται στην τελική ευθεία για την τελειοποίηση των εμφανίσεών τους.
Η αυλαία ανοίγει την Τρίτη 12 Μαΐου με τον Α’ Ημιτελικό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα διαγωνιστεί και ο Akylas με το «Ferto», ενώ την ίδια ημέρα διαγωνίζονται: η Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ και Βέλγιο, Λιθυανία Άγιος Μαρίνος, Πολωνία και Σερβία.
Πολλοί από τους συμμετέχοντες, βρίσκονται ήδη στη Βιέννη έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη τους πρόβα, ενώ ακολούθησε και η δεύτερη, με τα πρώτα πλάνα να έχουν έρθει ήδη στη δημοσιότητα!
Η Σουηδία, που συμμετέχει με το τραγούδι «My System», πραγματοποίησε τη δεύτερη πρόβα της δίνοντας στη σκηνή ένα έντονο κόκκινο χρώμα:
Η Μολδαβία ακολούθησε με το «Viva, Moldova!» και οι συντελεστές δεν σταμάτησαν να χορεύουν επί σκηνής όση ώρα δίπλα τους υπήρχαν πυροτεχνήματα.
Ο Akylas για την Ελλάδα, ανέβηκε στη σκηνή φορώντας το χαρακτηριστικό σκουφί και τις γούνινες μπότες, χαρίζοντας στους Έλληνες μία πρώτη γεύση από την τελική του εμφάνιση:
Στην συνέχεια, η Πορτογαλία με το τραγούδι «Bandidos do Cante» χάρισε στη σκηνή ένα λευκό χρώμα και τον ήχο του βιολιού:
Οι συμμετέχοντες της Γεωργίας, με το «Bzikebi», ανέβηκαν στη σκηνή φορώντας κίτρινες φόρμες και με απόλυτη αρμονία εκτέλεσαν την χορογραφία τους μπροστά από τα γραφικά της γιγαντοοθόνης.
Τέλος, η Κροατία, με το «LELEK», άναψε φωτιά στη σκηνή:
Η Εστονία με τη σειρά της ανέβηκε στη σκηνή για να πραγματοποιήσει τη δεύτερη πρόβα της, ερμηνεύοντας το τραγούδι: «Vanilla Ninja».
Το Μαυροβούνιο, το «Nova Zora», «έβαψε» τη σκηνή με κόκκινο χρώμα, με την ερμηνεύτρια και τις χορεύτριες που τη συνοδεύουν να είναι ντυμένες στα μαύρα!
Να σημειωθεί ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας τα βίντεο των 30 δευτερολέπτων και από τις υπόλοιπες χώρες.