Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος και στις δύο αναμετρήσεις, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε την πρόκρισή του στα ημιτελικά των πλέι οφ της Stoiximan GBL, επικρατώντας εκτός έδρας του Περιστερίου με 77-72 στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Μετά και τη νίκη του στο πρώτο παιχνίδι της σειράς (91-79) , ο «Δικέφαλος» προκρίθηκε με 2-0 στη φάση των «4».

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 19 πόντους (10/10 βολές), 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 τάπα. Σημαντική συμβολή είχαν επίσης ο Μπριν Ταϊρί με 19 πόντους (7/8 βολές) και ο Τόμας Ντίμσα με 12 πόντους (4/7 τρίποντα), ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Για το Περιστέρι, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τάι Νίκολς με 24 πόντους, 3 ασίστ και 6 κλεψίματα.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξε στην πίεση των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά και «κλείδωσε» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, σφραγίζοντας την πρόκριση.