Παρά το αρχικό 7-0 της Μονακό, οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν άμεσα και με ένα επιμέρους 12-0 πήραν τον έλεγχο του αγώνα. Η διαφορά εκτοξεύτηκε ήδη από το πρώτο ημίχρονο στο +23, με τον Ολυμπιακό να παρουσιάζει εξαιρετική επιθετική λειτουργία και υψηλή ευστοχία από την περιφέρεια, καταγράφοντας παράλληλα 18 ασίστ.

{https://x.com/EuroLeague/status/2051747074937376839}

Κομβικός για την εξέλιξη του αγώνα ήταν ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Άλεκ Πίτερς με 18 πόντους. Σταθερή παρουσία είχαν επίσης οι Τόμας Γουόκαπ και Κώστας Παπανικολάου, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ρυθμό της ομάδας.

{https://x.com/EuroLeague/status/2051736381160882644}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο δεύτερο μέρος, η Μονακό επιχείρησε να μειώσει τη διαφορά, φτάνοντας έως και το -12, ωστόσο ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και «κλείδωσε» τη νίκη χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Με τη σαρωτική αυτή επικράτηση, ο Ολυμπιακός όχι μόνο πήρε την πρόκριση, αλλά έστειλε και σαφές μήνυμα ενόψει της τελικής φάσης, διεκδικώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

{https://x.com/EuroLeague/status/2051736065531138304}