«Είναι αμυντική επιχείρηση. Είναι επιχείρηση διάσωσης» είπε κατά την ενημέρωση ο Μάρκο Ρούμπιο.

Οι «όμηροι» του Ιράν πρέπει να ελευθερωθούν, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο για την «Επιχείρηση Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ.

Κατά την ενημέρωση του Μάρκο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους σημείωσε ότι 10 άνδρες του ΠΝ έχουν σκοτωθεί, ενώ στόχος των ΗΠΑ είναι να διασωθούν 28.000 πολίτες από 80 χώρες.

«Δεν πρόκειται για επιθετική επιχείρηση. Αυτή είναι μια αμυντική επιχείρηση, και αυτό σημαίνει κάτι απλό: δεν θα υπάρχουν πυρά εκτός αν δεχτούμε επίθεση. Δεν θα τους επιτεθούμε, αλλά αν μας επιτεθούν, θα απαντήσουμε».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει δημόσια και ιδιωτικά αιτήματα από διάφορες χώρες για να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των ακινητοποιημένων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε δράση και απάντησε στις εκκλήσεις για βοήθεια», δήλωσε ο Ρούμπιο, ισχυριζόμενος ότι το «Σχέδιο Ελευθερία» είναι το πρώτο βήμα για το άνοιγμα των Στενών και τον τερματισμό της «τελευταίας πράξης οικονομικού εμπρησμού» του Ιράν.

«Το κάνουμε όχι μόνο επειδή μας ζητήθηκε, αλλά επειδή είμαστε οι μόνοι που μπορούμε», πρόσθεσε ο Ρούμπιο.

Ιράν και Στενά του Ορμούζ

Μάλιστα... ανέλυσε όσα ισχυρίζεται το Ιράν: «Αυτό λέει το Ιράν: θα κλείσουμε τα Στενά... Καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να περάσει, εκτός αν το επιτρέψουμε εμείς, και πρέπει να μας πληρώσετε, αλλά τα δικά μας πλοία μπορούν να περάσουν... Αυτό είναι τρελό. Ποιος θα συμφωνούσε σε κάτι τέτοιο;».

Η οικονομία του Ιράν

Ο Ρούμπιο σκιαγράφησε και την οικονομία του Ιράν. «Ο πληθωρισμός στο Ιράν βρίσκεται στο 70% και το νόμισμά του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Ο αποκλεισμός των ΗΠΑ κοστίζει στο Ιράν έως και 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Είναι χαμένα έσοδα και το 90% του συνολικού ιρανικού εμπορίου έχει σταματήσει λόγω του αποκλεισμού, με αποτέλεσμα μόνιμη ζημιά στις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Όλα αυτά είναι σε απάντηση στην πειρατεία του Ιράν που ισχυρίζεται ότι έχει τα στενά και θα ανατινάζει κάθε πλοίο που κινείται, ενώ τα μόνα πλοία που μπορούν να περάσουν είναι τα δικά τους».

Ιράν - Πυρηνικά

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ έχουν δει πρόσφατες ενδείξεις ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Ρούμπιο απάντησε ότι αυτό είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα επειδή «πάντα έλεγαν ότι δεν θέλουν πυρηνικά όπλα, αλλά δεν το εννοούν».

Όπως πρόσθεσε: «Έχουν την ευκαιρία να συμφωνήσουν σε κάτι που θα καταστήσει σαφές ότι δεν ενδιαφέρονται. Είναι άλλο πράγμα να λένε ότι δεν θέλουν πυρηνικά όπλα, και άλλο είναι να κάνουν πράγματα που αποδεικνύουν ότι δεν θέλουν πυρηνικά όπλα».