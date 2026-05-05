«Το Ιράν δεν είχε ποτέ ελπίδα και το ξέρει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ξανά πως η Τεχεράνη θέλει να κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι το Ιράν δεν είχε ποτέ ελπίδα και έδωσε έναν «χρησμό» για την εκεχειρία.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο τι θα αποτελούσε παραβίαση της κατάπαυσης πυρός από πλευράς του Ιράν. «Λοιπόν, θα το μάθετε, επειδή θα σας ενημερώσω», απάντησε. «Ξέρουν τι πρέπει και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνουν», συμπλήρωσε ο Τραμπ, μιλώντας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ γραφείο.

«Το Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι πως μου μιλάνε με τόσο μεγάλο σεβασμό και μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε “δεν μιλήσαμε με τον πρόεδρο”… Οπότε, παίζουν παιχνίδια. Αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος.

Χαρακτήρισε «μικρή σύγκρουση» τον πόλεμο στο Ιράν «επειδή δεν έχουν ελπίδα. Ποτέ δεν είχαν, το ξέρουν». Υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «είναι απίστευτος» και ότι οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο». Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει αν θα οπλίσει τους Ιρανούς για να βγουν στους δρόμους. «Δεν θέλω να το πω αυτό», ήταν η απάντησή του.

