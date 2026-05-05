Aναστάτωση επικράτησε σε Γυμνάσιο της Χαλκίδας οταν 15χρονη μαθήτρια εκμυστηρεύτηκε σε καθηγήτρια την πρόθεσή της να πάει να πέσει από γέφυρα μετά από ερωτική απογοήτευση.
Η καθηγήτρια σύμφωνα με το evima.gr ενημέρωσε αμέσως τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία προχώρησε σε ειδοποίηση του εισαγγελέα και στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, που προσέγγισαν την ανήλικη. Η μαθήτρια αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι η δήλωσή της έγινε «για πλάκα». Ωστόσο, όπως αναφέρεται, στη συνέχεια μίλησε στους αστυνομικούς για σοβαρά προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον, λέγοντας ότι δεν έχει φίλους και παραμένει απομονωμένη.
Η καθηγήτρια, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενημέρωσε άμεσα την Εισαγγελία Ανηλίκων. Με εντολή του εισαγγελέα ζητήθηκε η αποστολή προανακριτικού υλικού στην Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης. Οι αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες διατυπώθηκε η αναφορά από τη μαθήτρια.