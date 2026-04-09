Από ναρκωτικά μέχρι και κομμάτι αρχαίου κίονα είχαν στην κατοχή τους τρία άτομα στη Χαλκίδα.

Χειροπέδες σε τρεις ημεδαπούς πέρασαν το πρωί της Μ.Τετάρτης (08/04) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας για σωρεία παραβάσεων που αφορούν τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, αρχαιοτήτων, όπλων και βεγγαλικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες είχαν αναπτύξει την εγκληματική τους δράση από τα τέλη Ιανουαρίου, διακινώντας τα ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα για διακίνιση αλλά και 15 επιπλέον που κατηγορούνται για την προμήθεια των ουσιών, εκ των οποίων 8 έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, σε αποθήκη αλλά και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17 ναρκωτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένας τρίφτης κάνναβης και ένα εξάρτημα καπνισμού.

1,5 γραμμάριο άγνωστης λευκής ουσίας.

1 τμήμα αρχαίου κίονα.

1 αυτοσχέδιος δυναμίτης και 16 κροτίδες με φυτίλι.

2 λειτουργικές βαλλίστρες μαζί με 5 βέλη που έφεραν μεταλλικές αιχμές.

120 παιδικά αθύρματα και 3 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.