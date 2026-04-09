Η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή - Οι Φρουροί της Επαναστάσης προειδοποιούν για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε την Τετάρτη «παράλογο» κάθε σενάριο κατάπαυσης του πυρός και διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τρεις από τους δέκα όρους που είχε θέσει η Τεχεράνη για τη λήξη των συγκρούσεων.
Η δήλωση ήρθε τη στιγμή που η κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν έχει ακόμη συμπληρώσει μία ημέρα ισχύος, κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω σοβαρών διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.
Το Ισραήλ συνέχισε και εντατικοποίησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, πλήττοντας χωρίς προειδοποίηση πυκνοκατοικημένες εμπορικές και οικιστικές περιοχές της Βηρυτού. Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, καθιστώντας την ημέρα αυτή τη φονικότερη στη νεότερη σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ.
Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, αντικρούοντας όσα είχαν αναφέρει το Πακιστάν - που μεσολάβησε για τη συμφωνία - και άλλες χώρες.
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαίτησαν από την Τεχεράνη να τα ανοίξει άμεσα.
Όλες οι πλευρές παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές για τους όρους της συμφωνίας: Ενδεικτικά το Ιράν ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία του επιτρέπει να εισάγει χρεώσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι στο οποίο φέρεται να αντιτίθεται ο αμερικανός πρόεδρος.
Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι συνομιλίες για την επίτευξη μόνιμου τερματισμού του πολέμου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ ακόμη και την Παρασκευή, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.
LIVE
-
Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να συμμορφωθεί με την «πραγματική συμφωνία»07:20:16
Σε νέα ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στις θέσεις τους έως ότου το Ιράν συμμορφωθεί πλήρως με «την πραγματική συμφωνία».
«Αν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε "θα αρχίσουν οι πυροβολισμοί", μεγαλύτεροι, καλύτεροι και ισχυρότεροι από οτιδήποτε έχει δει ποτέ κανείς. Ήταν συμφωνημένο εδώ και πολύ καιρό και, παρόλη την ψευδή ρητορική περί του αντιθέτου - ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΑ & ΑΣΦΑΛΗ. Στο μεταξύ, ο σπουδαίος μας Στρατός ανεφοδιάζεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας μάλιστα στην επόμενη Κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!»
-
ΟΗΕ: Σε «σοβαρό κίνδυνο» η εκεχειρία αν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται στον Λίβανο07:13:20
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο συνιστούν «σοβαρό κίνδυνο» για την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.
«Η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα στον Λίβανο συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την κατάπαυση του πυρός και για τις προσπάθειες επίτευξης διαρκούς και συνολικής ειρήνης στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα μέρη να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
-
Εθνικό πένθος σήμερα στον Λίβανο07:10:06
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με σχεδόν διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη.
Η σημερινή θα είναι «ημέρα εθνικού πένθους για τους μάρτυρες και τους τραυματίες στις ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες στοχοποίησαν εκατοντάδες αθώους και ανυπεράσπιστους αμάχους», τόνισε ο κ. Σαλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.
Σύμφωνα με το κείμενο, ο πρωθυπουργός Σαλάμ θέλει να «κινητοποιηθούν όλοι οι πολιτικοί και διπλωματικοί πόροι του Λιβάνου για να σταματήσει η ισραηλινή μηχανή θανάτου».
Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι τουλάχιστον 182 νεκροί και 890 τραυματίες, σύμφωνα με ακόμη μη οριστικούς αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.
-
Το ναυτικό των IRGC προειδοποιεί για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ07:08:57
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Χορμούζ θα πρέπει να ακολουθούν δυο εναλλακτικά δρομολόγια, πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές, κάνοντας λόγο για την πιθανότητα να υπάρχουν «νάρκες» στα συνηθισμένα δρομολόγια, πιο ανοικτά.
«Για να προστατευτούν από πιθανές προσκρούσεις με νάρκες, σε συντονισμό με το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (...) μέχρι νεοτέρας εντολής, (τα πλοία) πρέπει να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές ως προς την κίνηση στο στενό του Χορμούζ», ανέφεραν ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα στρατιωτικό ανακοινωθέν που συνοδεύεται από θαλάσσιο χάρτη στον οποίο επιδεικνύονται τα δρομολόγια, νότια και βόρεια του νησιού Λαράκ.
Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης», κατά την ορολογία της ναυτιλιακής επιθεώρησης Lloyd’s List. Το δρομολόγιο εξόδου από τον Κόλπο περνά νότια του νησιού αυτού κι αποφεύγει την πιο ομαλή διαδρομή, πλησιέστερα στις ακτές του Ομάν.
Οι πρόσφατες διελεύσεις μοιάζουν να έγιναν ακολουθώντας αυτή, την εναλλακτική διαδρομή, που περνά από τα ιρανικά χωρικά ύδατα.
-
Η Χεζμπολά ανακοίνωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ07:02:21
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, σε ανταπόδοση της δικής του «παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός».
Τονίζοντας πως εκείνο «τήρησε την κατάπαυση του πυρός, ενώ ο εχθρός δεν το έκανε», το κίνημα του Λιβάνου ανέφερε ότι «στοχοποίησε τη ζώνη Μανάρα», στην άλλη πλευρά των συνόρων με το Ισραήλ, «με ομοβροντία ρουκετών στις 02:30».
Δεν είχε αναλάβει την επίθεση για καμιά επίθεση εναντίον του Ισραήλ μετά την ανακοίνωση, κάπου 24 ώρες νωρίτερα, της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για δυο εβδομάδες, έπειτα από 39 ημέρες του πολέμου που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στα τέλη Φεβρουαρίου.