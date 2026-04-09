Η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή - Οι Φρουροί της Επαναστάσης προειδοποιούν για νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Την πρώτη κιόλας ημέρα της εύθραστης κατάπαυσης του πυρός που συμφώνησαν ΗΠΑ-Ιράν, το Ισραήλ εξαπέλυσε ένα τρομακτικό κύμα επιθέσεων στον Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 254 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε την Τετάρτη «παράλογο» κάθε σενάριο κατάπαυσης του πυρός και διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παραβίασε τρεις από τους δέκα όρους που είχε θέσει η Τεχεράνη για τη λήξη των συγκρούσεων.

Η δήλωση ήρθε τη στιγμή που η κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν έχει ακόμη συμπληρώσει μία ημέρα ισχύος, κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω σοβαρών διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών.

Το Ισραήλ συνέχισε και εντατικοποίησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, πλήττοντας χωρίς προειδοποίηση πυκνοκατοικημένες εμπορικές και οικιστικές περιοχές της Βηρυτού. Ο Λίβανος ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν, καθιστώντας την ημέρα αυτή τη φονικότερη στη νεότερη σύγκρουση Ισραήλ-Χεζμπολάχ.

Νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν καλύπτει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, αντικρούοντας όσα είχαν αναφέρει το Πακιστάν - που μεσολάβησε για τη συμφωνία - και άλλες χώρες.

Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαίτησαν από την Τεχεράνη να τα ανοίξει άμεσα.

Όλες οι πλευρές παρουσίασαν διαφορετικές εκδοχές για τους όρους της συμφωνίας: Ενδεικτικά το Ιράν ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία του επιτρέπει να εισάγει χρεώσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, κάτι στο οποίο φέρεται να αντιτίθεται ο αμερικανός πρόεδρος.

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι συνομιλίες για την επίτευξη μόνιμου τερματισμού του πολέμου θα μπορούσαν να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ ακόμη και την Παρασκευή, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

