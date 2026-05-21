Εν μέσω υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών στην Ισπανία.

Ένα κορίτσι δύο ετών πέθανε από θερμοπληξία στη βορειοδυτική Ισπανία, όταν το άφησε κατά λάθος ο πατέρας στο αυτοκίνητο, εν μέσω υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, που σε κάποιες περιοχές έφτασαν τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Το νήπιο έμεινε για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, στην πόλη Μπριόν της Γαλικίας, όταν ο πατέρας ξέχασε να το πάει στον παιδικό σταθμό, με συνέπεια να πάθει καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο πατέρας πήγε το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας στο σχολείο το πρωί της Τετάρτης και σκόπευε να αφήσει το κορίτσι στον παιδικό σταθμό, αλλά ξεχάστηκε εξαιτίας τηλεφωνήματος που δέχθηκε, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Έτσι, πήγε στη δουλειά του, αντί για τον παιδικό σταθμό, αφήνοντας το παιδί στο αυτοκίνητο.

Στις 15:00, η μητέρα πήγε να πάρει την κόρη της από τον παιδικό σταθμό, όπου όμως της είπαν ότι ο πατέρας δεν είχε πάει εκεί το παιδί το πρωί. Όταν συνειδητοποίησαν τι είχε συμβεί, οι γονείς ειδοποίησαν την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης και το κορίτσι μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Μπερταμιράνς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό, ενώ η οικογένεια λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

Η Ισπανία είναι αντιμέτωπη με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Η μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) προειδοποίησε πως το θερμόμετρο μπορεί να «αγγίξει» τους 36-38 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της νότιας Ισπανίας.

«Κατά τη διάρκεια του Μαΐου έχουμε καταγράψει μια παρατεταμένη περίοδο θερμοκρασιών κάτω του φυσιολογικού. Τώρα έρχεται το εντελώς αντίθετο: μια περίοδος πολύ υψηλών θερμοκρασιών για αυτή την εποχή του χρόνου, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μάλιστα, κάποιες ημέρες μπορεί να σημειωθούν ρεκόρ», ανέφερε η Aemet.

Πηγή: Guardian