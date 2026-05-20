Το χρονοδιάγραμμα λήξης μαθημάτων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά για τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Σε λιγότερο από ένα μήνα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία θα βάλουν λουκέτο για τις καλοκαιρινές διακοπές με τους λιλιπούτειους μαθητές να μετράνε αντίστροφα για τη λήξη των μαθημάτων.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ έχουν δρομολογηθεί ήδη οι διαδικασίες για την προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 με την σχετική εγκύκλιο να αποστέλλεται σήμερα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας όπου ορίζεται μεταξύ άλλων και η ολοκλήρωση των φετινών μαθημάτων,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο στα Δημοτικά τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Δευτέρα 15 Ιουνίου όπου χορηγούνται οι Τίτλοι Προόδου και αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 2 και στο άρθρο 20 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109). Επίσης, την ίδια ημέρα αποστέλλονται οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια. Αντίστοιχα για τα Νηπιαγωγεία ημέρα λήξης των μαθημάτων ορίζεται η 15η Ιουνίου κατά την οποία αποστέλλονται τα πιστοποιητικά φοίτησης των μαθητών/τριών για την εγγραφή τους στο Δημοτικό (παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017.

Η εγκύκλιος εδώ

Αγίου Πνεύματος 2026: Το τελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς

Η φετινή σχολική χρονιά λίγο πριν ολοκληρωθεί έχει ένα τριήμερο ανάπαυλας για τους μαθητές με κλειστά σχολεία λόγω Αγίου Πνεύματος. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026, προσφέροντας ένα σημαντικό τριήμερο ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λίγο πριν την τελική ευθεία των εξετάσεων και τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Λόγω της αργίας, αναμένεται μικρή διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, με τις εξετάσεις να μετατίθενται για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ανάλογα με το μάθημα προσανατολισμού (Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία). Οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα διαγωνιστούν κανονικά την Τρίτη 2 Ιουνίου στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα). Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τους μαθητές, προσφέροντας την ευκαιρία για ξεκούραση, επαναφόρτιση και ψυχραιμία πριν από το πιο απαιτητικό κομμάτι της σχολικής χρονιάς. Παρότι σύντομο, αποτελεί μια σημαντική παύση μέσα σε μια περίοδο έντονου άγχους, βοηθώντας τους μαθητές να μπουν στην τελική ευθεία των εξετάσεων με περισσότερη καθαρότητα και συγκέντρωση.