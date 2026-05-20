Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Σμαράγδα Καρύδη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 20 Μαΐου.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της μίλησε για την επαγγελματική της πορεία και για τα σχέδιά της αναφορικά με την επόμενη χρονιά, ενώ αστειεύτηκε μεταξύ άλλων και για τα μαλλιά της.

«Θα είμαι εδώ του χρόνου, είμαι πολύ χαρούμενη. Είναι πολύ τιμητικό».

Σε σχέση με το αν θα έκανε αλλαγή στα μαλλιά της προκειμένου να υποδυθεί κάποιον ρόλο, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Αυτά τα έρημα μαλλιά αν είχαν φωνή… Θα ‘χανε στενάξει!».

Τέλος, όταν ο δημοσιογράφος ξεκίνησε την επόμενη ερώτηση λέγοντας: «Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και αν θέλετε να απαντήσετε…», η Σμαράγδα Καρύδη απέφυγε να απαντήσει λέγοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δεν θέλω να σας απαντήσω σε κάτι που δεν έχει σχέση με το εθνικό…».

Και πρόσθεσε με χαμόγελο: «Και γι’ αυτό δεν θέλω να συνεχίσεις να με ρωτήσεις τίποτα άλλο! Σ’ αγαπώ! Γεια σου, γεια σου, γεια σου!».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dina59dlc64h?integrationId=40599y14juihe6ly}