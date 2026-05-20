Αυλαία σε 10 ημέρες ρίχνει η εκπομπή «Το χουμε».

Νωρίτερα, σε 10 ημέρες, φαίνεται οτι ολοκληρώνεται η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, στον ΣΚΑΪ καθώς οδηγείται σε πρόωρο τέλος.

Σύμφωνα με το Breakfast@Star, οι εργαζόμενοι της εκπομπής γνώριζαν άτυπα για αυτή την εξέλιξη εδώ και καιρό, χωρίς ωστόσο να έχουν επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή ημερομηνία. Τελικά, ο ίδιος ο παρουσιαστής ανέλαβε την πρωτοβουλία και ενημέρωσε την ομάδα του για την οριστική λήξη.

Η συγκεκριμένη εκπομπή είχε αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν, με αποχωρήσεις στελεχών και συνεχείς αλλαγές στη σύνθεση του πάνελ.

Ο βασικός λόγος για την εσπευσμένη ολοκλήρωση της εκπομπής φαίνεται πως είναι η ανάγκη να απελευθερωθεί ο χώρος του στούντιο. Αμέσως μετά το φινάλε, ξεκινούν στο ίδιο πλατό τα γυρίσματα για την εκπομπή Dragon's Den με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

