Ένταση στο «Buongiorno». Όσα ανέφερε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή του, «Το ‘χουμε».

Την άποψή του εξέφρασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Κώστα Τσουρό και την εκπομπή που παρουσιάζει στο ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», ενώ μεταξύ άλλων στάθηκε στα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης που καταγράφει.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, η ομάδα του «Buongiorno», σχολίασε το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Εδώ Tv» του ΟΡΕΝ, αλλά και τις αλλαγές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Με αφορμή το ρεπορτάζ, ο Δημήτρης Ουγγαρέζους, στάθηκε στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο παρουσιαστής «ευτελίζεται με τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε: «Εγώ το μόνο που θα έβλεπα για τον Κώστα του χρόνου στον ΣΚΑΪ είναι αν συνέχιζαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», θα ήταν μία πολύ καλή επιλογή... Για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Δεν είμαι διευθυντής προγράμματος… λέω τη μπαρούφα μου αλλά η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα τηλεθέασης, μιλάμε για διασυρμό, άσσος κάθε μέρα. Αυτό δεν κάνει καλό ούτε στον Κώστα ούτε στον συνεργάτες του. Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση και να τραβήξει την πρίζα».

Και συνέχισε: «Πρέπει να κοιτάμε και την επόμενη σεζόν. Αν ευτελίζεσαι και του χρόνου μείνεις χωρίς δουλειά, επειδή σε έχουν ταυτίσει με ένα 0,8%… Είναι επιλογή του Κώστα, πρέπει να πει ότι για λόγους επαγγελματικής αξιοπρέπειας σταματάω. Αυτή τη στιγμή ως brand name και ως εκπομπή ο Κώστας ευτελίζεται».

Η Φαίη Σκορδά σχολιάζοντας τα λεγόμενα του συνεργάτη της, τόνισε ότι μία εκπομπή δεν είναι εύκολο να διακοπεί στη μέση της σεζόν, καθώς τόσο στο πλατό όσο και πίσω από τις κάμερες υπάρχουν πρόσωπα που εργάζονται για το συγκεκριμένο project.

Παρ’ όλα αυτά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πήρε το λόγο για να προσθέσει: «Εσείς λέτε ότι είναι ηρωική στάση. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο που θέλει έστω και για 5 λεπτά να μείνει στον αέρα και να έχει τηλεοπτική εκπομπή. Σε ένα project που κάνει 0,8% όσοι εργάζονται ευτελίζονται. Ας μην βάζουμε μπροστά τον προσωπικό μας εγωισμό, το θέμα είναι τι τηλεθέαση κάνεις».

