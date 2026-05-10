Θολό παραμένει το τοπίο με το Market Pass που έχει ανακοινωθεί από την Δόμνα Μιχαηλίδου και αναμένεται να ξεκινήσει τον προσεχή Σεπτέμβρη.

Το voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ, θα έχει την μορφή ενός market pass, καθώς θα είναι σε άυλη κάρτα και θα δίνεται στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το Market Pass θα απευθύνεται στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όσους ζουν αποδεδειγμένα κάτω από τα όρια της φτώχιας. Παρόλο που το μέτρο δεν έχει ανακοινωθεί ως «market pass», όπως όλα δείχνουν θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά.

Σε αντίθεση με το παλιό Market Pass το νέο σύστημα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και στην ουσία θα αντικαταστήσει το παλιό ΤΕΒΑ που απευθυνόταν στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που σταμάτησε τον Μάρτιο του 2024.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι βασικοί δικαιούχοι θα είναι:

νοικοκυριά που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Σε αντίθεση με το προηγούμενο Market Pass, το νέο πρόγραμμα δεν φαίνεται να αφορά το σύνολο των πολιτών, αλλά πιο περιορισμένο αριθμό δικαιούχων.

Πόσα χρήματα θα δοθούν

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο όπως έχει αναφέρει η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε πως η «βάση» της ενίσχυσης θα είναι τα 40 ευρώ. Μάλιστα, όπως είχε πει το ποσό αυτό θα αυξάνεται ανάλογα τα μέλη του νοικοκυριού. Μάλιστα, όπως είπε η πρώτη πληρωμή προσδιορίζεται για τον προσεχή Σεπτέμβριο ενώ η πρώτη πληρωμή δεδομένα θα περιλαμβάνει και αναδρομικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα ποσά θα εξαρτηθούν από: