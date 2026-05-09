Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων μέσα στην ίδια χρονιά, ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα γίνεται βάσει του συνολικού ποσού των ενοικίων που έχουν καταβληθεί.

Η επιστροφή ενοικίου περνά σε νέα φάση, καθώς με τις αλλαγές στα κριτήρια διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των δικαιούχων, ενισχύοντας το «δίχτυ» στήριξης για τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος στέγασης. Το μέτρο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της στεγαστικής πίεσης, με στόχο την άμεση οικονομική ανακούφιση των ενοικιαστών.

Οι αλλαγές στο πλαίσιο των προϋποθέσεων οδηγούν σε μεγαλύτερη πρόσβαση στο μέτρο, καθώς αυξάνεται το εύρος των εισοδηματικών κατηγοριών που μπορούν να ενταχθούν. Έτσι, νοικοκυριά που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός, πλέον αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή ενοικίου.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Μεγαλύτερο όφελος αναμένεται να έχουν τα νοικοκυριά που βρίσκονταν οριακά εκτός των προηγούμενων κριτηρίων. Με τη διεύρυνση του πλαισίου, εντάσσονται πλέον στο μέτρο και μπορούν να λάβουν σημαντική ελάφρυνση στο μηνιαίο κόστος ενοικίου.

Η επιλογή αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι να δοθεί ουσιαστικό κίνητρο σε επαγγελματίες που καλούνται να εργαστούν σε περιοχές με έντονο στεγαστικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών τους.

Το ποσό της επιστροφής ακολουθεί το πλαίσιο που εφαρμόστηκε και στην προηγούμενη φάση του μέτρου.

Το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία φτάνει τα 800 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Παράλληλα, η τελική ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ώστε να αντανακλάται το πραγματικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος.

Οι προϋποθέσεις

Για να εγκριθεί η ενίσχυση, η μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι η παροχή συνδέεται άμεσα με πραγματικές ανάγκες στέγασης στον τόπο εργασίας.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό των 800 ευρώ, συν την επιπλέον προσαύξηση για τέκνα, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό και να έχει καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους (μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου), σύμφωνα με τον προγραμματισμό του οικονομικού επιτελείου.

Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ στους δικαιούχους που πληρούν τα νέα κριτήρια, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων και των ελέγχων των στοιχείων.