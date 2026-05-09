Η Ρωσία δήλωσε χθες ότι απαντά με «συμμετρικό τρόπο» στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχθηκε να τηρήσει σήμερα την κατάπαυση πυρός που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου η Ρωσία να οργανώσει απρόσκοπτα την παρέλαση της 9ης Μαΐου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, όπου τιμάται η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 9η Μαΐου 1945 είναι σημαντικό γεγονός, που επιτρέπει στον Βλαντίμιρ Πούτιν να ανακινήσει τις μνήμες για τη νίκη των Σοβιετικών και να συσπειρώσει τον πληθυσμό της Ρωσίας πίσω από τη στρατιωτική εκστρατεία στην Ουκρανία. Αλλά φέτος έμοιαζε να απειλείται από τις αδιάκοπες επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στο ρωσικό έδαφος.

Ύστερα από δύο απόπειρες εκεχειρίας, αρχικά την ουκρανική, στη συνέχεια τη ρωσική, που παραβιάστηκαν επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας από σήμερα Σάββατο.

«Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου, φονικού και σκληρού πολέμου», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνοδεύεται από «ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα».

Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του μηνύματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αποδέχθηκε την τριήμερη εκεχειρία και έδωσε εντολή στα στρατεύματά του να μην επιτεθούν στην παρέλαση που διοργανώνεται στην Κόκκινη Πλατεία.

Η Μόσχα επίσης επιβεβαίωσε ότι αποδέχθηκε την εκεχειρία και ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των ουκρανών αιχμαλώτων οι οποίοι θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», εξήγησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του.

Περιορισμένοι εορτασμοί

Η πλατεία της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία είναι η πιο σημαντική εθνική εορτή της Ρωσίας – τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας και τη μνήμη 27 εκατομμυρίων Σοβιετικών, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ουκρανοί, που χάθηκαν στον πόλεμο.

Για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια, η Μόσχα περιόρισε την κλίμακα των εορτασμών: δεν θα υπάρξει επίδειξη οπλικών συστημάτων στην Κόκκινη Πλατεία, δεν θα παρελάσουν σώματα δοκίμων ή σπουδαστών στρατιωτικών σχολών.

Στη φετινή παρέλαση, που συνήθως δίνει ευκαιρία επίδειξης του εξοπλισμού του ρωσικού στρατεύματος, ιδίως των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, δεν θα παρελάσουν άρματα μάχης στην πλακόστρωτη Κόκκινη Πλατεία.

Μέλη του στρατεύματος ωστόσο θα παρελάσουν στη σκιά του μαυσωλείου του Βλαντίμιρ Λένιν, αεροσκάφη θα πετάξουν πάνω από το Κρεμλίνο και ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απευθύνει ομιλία προτού καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Γενικά, τα πάντα είναι ως συνήθως, εκτός από την επίδειξη στρατιωτικού εξοπλισμού», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν δοθεί εντολές για διακοπές στην πρόσβαση στο διαδίκτυο στη ρωσική πρωτεύουσα, για λόγους ασφαλείας.

Εξίσου μειωμένος είναι ο αριθμός των ξένων επισήμων. Μόνο οι ηγέτες της Λευκορωσίας, της Μαλαισίας και του Λάος και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ταξίδεψαν στη Μόσχα, επιπλέον αυτών των δύο αυτονομιστικών γεωργιανών δημοκρατιών που υποστηρίζει η Μόσχα και δεν αναγνωρίζονται από τον ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Κρεμλίνου.

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει από την πλευρά της εκεχειρία στις 8 και 9 Μαΐου για τους εορτασμούς αυτούς, αλλά η Ουκρανία, όπως και η Ρωσία, συνέχισαν τις επιθέσεις τους με drones ύστερα από αυτή τη μονομερή ανακοίνωση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν ακόμη 44 ουκρανικά drones χθες βράδυ, από τις 20.00 έως τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ωστόσο ότι «καθημερινά, πλησιάζουμε ολοένα και πιο κοντά» στο τέλος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς επαναλήφθηκαν αυτή την εβδομάδα οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών διαπραγματευτών στη Φλόριντα.

Οι συνομιλίες αυτές πέρασαν σε δεύτερο πλάνο μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χθες, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα επισκεφθούν την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες.

Απειλή για το Κίεβο

Η Ρωσία απείλησε να εξαπολύσει μαζικά πυραυλικά πλήγματα στην καρδιά του Κιέβου εάν η Ουκρανία προσπαθήσει να πλήξει την παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα.

Η μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση στην Ουκρανία που εξαπολύθηκε το 2022 και εισήλθε στο πέμπτο έτος της έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Είναι η πλέον πολυαίμακτη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε χθες το πρωί μέσω Χ τη Μόσχα ότι δεν προσπάθησε καν να τηρήσει την ίδια την εκεχειρία που κήρυξε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ουκρανικός στρατός, που έχει ενισχύσει τις δυνατότητες του σε ό,τι αφορά τα drones, έχει εντείνει τα πλήγματά του, χτυπώντας στόχους που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα από την Ουκρανία.