Πέρυσι ανακοινώθηκε ότι το CBS κόβει το «The Late Show», του Stephen Colbert, απόφαση που επικρίθηκε έντονα.

O Stephen Colbert έχει ετοιμάσει ένα all-star lineup με τους διάσημους παρουσιαστές των late-night shows λίγο πριν αποχωρήσει.

Αυτοί θα είναι οι καλεσμένοι του στα τελευταία επεισόδια του δικού του «The Late Show», που ολοκληρώνει τον κύκλο του στις 21 Μαΐου, μετά την ακύρωσή του από το CBS πέρυσι.

Στις 11 Μαΐου, ο Colbert θα πάρει συνέντευξη από τους Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers και John Oliver. Ως παρουσιαστές ο καθένας του δικού του late-night talk show στο NBC, ABC και HBO, έχουν δουλέψει με τον Colbert το 2023 ως συμπαρουσιαστές στο podcast «Strike Force Five», που έπαιζε κατά τη διάρκεια των απεργιών της Ένωσης Συγγραφέων και της SAG-AFTRA. Τότε όλοι είχαν δουλέψει αφιλοκερδώς για να στηρίξουν τους συνεργάτες τους.

Ο David Letterman, ο original παρουσιαστής του «The Late Show» θα είναι καλεσμένος του στις 14 Μαΐου. Αφού παρουσίασε στο «Late Night» στο NBC από το 1982 ως το 1993, ο Letterman μετακόμισε στο CBS και συνέχισε το «The Late Show» μέχρι που το παρέδωσε στον Colbert όταν συνταξιοδοτήθηκε το 2015.

Άλλοι καλεσμένοι που θα περάσουν από τα τελευταία επεισόδια του Colbert είναι οι John Krasinski, Julia Louis-Dreyfus, Pedro Pascal και Tom Hanks. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης πολλά ειδικά τμήματα σε επερχόμενα επεισόδια: «Kids Pitch» με τους Jenny Slate, Liam Neeson, John Oliver, Isa Briones, Taylor Dearden και The Avett Brothers, μια παράσταση στο Broadway με τους Annaleigh Ashford, Christopher Jackson, Bernadette Peters, Ben Platt και Patrick Wilson, ένα «Colbert Questionert» στον Μπάρακ Ομπάμα και συναυλία από τους Strokes.

Η είδηση ​​για την ακύρωση του «The Late Show» από το CBS έγινε γνωστή τον Ιούλιο του 2025. Αν και το δίκτυο επικαλέστηκε μία «οικονομική απόφαση», πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την απόφαση αυτή ως πράξη λογοκρισίας, καθώς η κίνηση έγινε σε μια περίοδο που η μητρική εταιρεία Paramount ζητούσε έγκριση από την FCC του Ντόναλντ Τραμπ για την πώλησή της στην Skydance. Ο Colbert είναι συχνός επικριτής του Τραμπ και εκείνος από την πλευρά του έχει επανειλημμένα «γιορτάσει» την ακύρωση της εκπομπής του.

Ο Letterman υπήρξε επίσης σφοδρός επικριτής της απόφασης του CBS, και πιο πρόσφατα αποκάλεσε το δίκτυο «ψεύτες νυφίτσες» σε μια συνέντευξη στους New York Times.