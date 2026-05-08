«Ελληνοτουρκική μάχη» στον πρώτο ημιτελικό του Final Four.

Στο Final Four της Αθήνας θα βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, η οποία επικράτησε με 94-90 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, κάνοντας το 3-1 στη σειρά.

Στον ημιτελικό του Final Four η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους θα βρει τον Ολυμπιακό, ο οποίος τερμάτισε πρώτος στη regular season και στα play-off «σκούπισε» τη Μονακό με συνολικό σκορ 3-0.

Το Final Four θα διεξαχθεί στο T-Center της Αθήνας στις 22 και 24 Μαΐου, με το πρώτο ζευγάρι Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε να έχει ήδη διαμορφωθεί ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης περιμένει το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός – Βαλένθια για να μάθει τον αντίπαλό της.

