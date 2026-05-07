Βαλίτσες για Αθήνα ετοιμάζει η Ρεάλ Μαδρίτης.

Την πρόκριση στο Final Four της Euroleague πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία επικράτησε με σκορ 87-81 της Χάποελ Τελ Αβίβ, κάνοντας το 3-1 στη σειρά.

Οι «Μαδριλένοι» θα βρεθούν στο 14ο Final Four της ιστορίας τους από το 1990 και μετά. Αντίπαλος των Ισπανών στα ημιτελικά θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Βαλένθια.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναζητήσει το 5ο τρόπαιο της ιστορίας της, μετά το 1995 στη Σαραγόσα, το 2015 στην πόλη τους, το 2018 στο Βελιγράδι και το 2023 στο Κάουνας.

Το Final Four της Euroleague για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο T-Center Athens.

Η σειρά απέναντι στην Χάποελ:

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ: 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ: 102-75

Game 3: Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης: 76-69

Game 4: Χάποελ - Ρεάλ Μαδρίτης: 81-87