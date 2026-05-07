Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ασχολείται με το Truth Social ανακοινώνοντας επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, αφού απειλήσει πρώτα φυσικά, αλλά το ζήτημα δημοσκόπησης του Yougov είναι άλλο: Νομίζεις ότι μπορείς να νικήσεις τον Τραμπ σε καβγά;

Όλα ξεκίνησαν από μία πρόσφατη δήλωσή του στο Οβάλ Γραφείο όπου ο Τραμπ στράφηκε σε ένα 8χρονο παιδί και αστειευόμενος τον ρώτησε: «νομίζεις ότι μπορείς να με νικήσεις σε καβγά». Η εταιρεία δημοσκοπήσεων YouGov ρώτησε 2.609 Αμερικανούς αν θα μπορούσαν όντως να νικήσουν τον Τραμπ, στην περίπτωση που πάλευαν μαζί του. Ο Τραμπ είναι 80 ετών, τον επόμενο μήνα, έχει 1,88 ύψος και η φυσική του κατάσταση δεν είναι και η καλύτερη αν κρίνει κανείς από τη λατρεία του για τα αναψυκτικά, τις τηγανητές πατάτες και το fast food, κατά ομολογία του.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να τους νικήσει σε μια φυσική αντιπαράθεση παρά το αντίστροφο, με το 39% των Ρεπουμπλικάνων να λέει ότι ο Τραμπ θα κέρδιζε έναντι 33% που δήλωσαν ότι θα τον κέρδιζαν. Καμία έκπληξη και στις απαντήσεις των Δημοκρατικών οι οποίοι πιο λογικά, δήλωσαν πως θα τον νικούσαν. Το σαρωτικό ποσοστό του 75% των Δημοκρατικών δήλωσαν σίγουροι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε έναν καβγά ενώ μόλις το 5% πίστευε ότι θα έχανε.

Συνολικά, ποσοστό της τάξης του 55% των Αμερικανών πιστεύει ότι θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ σε μία πάλη, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, σε σύγκριση με μόλις 19% που πιστεύουν το αντίθετο.

Όταν ρωτήθηκαν αν ένα 8χρονο αγόρι θα μπορούσε να νικήσει τον πρόεδρο σε μία αντίστοιχη συνθήκη, το 54% των Δημοκρατικών είπε ναι έναντι μόλις 6%. των Ρεπουμπλικανών που είχαν εμπιστοσύνη στο 8χρονο αγόρι, σε μια υποθετική αναμέτρηση.

Επίσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι Αμερικανοί άνω των 65 ετών επέλεξαν τον εαυτό τους έναντι του Τραμπ με ποσοστό 46% έναντι 26%.