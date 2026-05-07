Πώς θα κινηθεί ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός- Πώς θα επηρεάσουν τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού η ίδρυση των οποίων θα προηγηθεί.

Στις 30 Μαρτίου (ΕΔΩ) τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν θέμα -με τη σήμανση «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ»- με τίτλο «Θέμα χρόνου η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά». Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν.

Η στήλη επανέρχεται υπογραμμίζοντας εκ νέου πως το κόμμα Σαμαρά είναι έτοιμο και δεν απομένει παρά να αποφασίσει πότε ο πρώην πρωθυπουργός «θα πατήσει το κουμπί» ανακοινώνοντας την ίδρυσή του και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές. Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι έτοιμα το όνομα του κόμματος με τις υπογραφές των ιδρυτικών του μελών, το Καταστατικό και οι αρχές του, τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την ηγετική ομάδα, κατάλογος με υποψήφιους βουλευτές σε όλη τη χώρα κοκ.

Οι πληροφορίες της στήλης εξακολουθούν και επιμένουν πως ο πρώην πρωθυπουργός, δεν προτίθεται να πάρει στο νέο του κόμμα βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, εκτός και αν προηγουμένως παραδώσουν την έδρα τους, παραιτούμενοι από αυτήν. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν ισχύει για βουλευτές άλλων κομμάτων ή ανεξάρτητους, καθώς έτσι δεν αλλάζει ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός υπέρ της πλειοψηφίας. Ταυτόχρονα, όμως, η παραίτηση ενός «γαλάζιου» βουλευτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα τον οδηγήσει στις λίστες του νέου κόμματος, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες, θα υπάρξει... face control.

Ο χρόνος ανακοίνωσης του κόμματος δεν έχει ακόμα αποφασιστεί καθώς ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, φέρεται να αναμένει μήπως υπάρξει «αλλαγή εν πλω» της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, οπότε τόσο ο ίδιος όσο και ο Κώστας Καραμανλής θα επιστρέψουν στο κόμμα που υπήρξαν αρχηγοί και το οποίο οδήγησαν στην κυβέρνηση αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να πιέσει πολύ τη Νέα Δημοκρατία η οποία αν δεν ανακάμψει από τη σημερινή κατάσταση θα κινδυνεύσει να λάβει ποσοστό κάτω από το 25% το οποίο αποτελεί όριο προκειμένου το πρώτο κόμμα να λάβει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών όπως προβλέπει ο εκλογικός νόμος.

Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ολοκληρωθεί το πολιτικό τοπίο μέσα στο οποίο η χώρα θα οδηγηθεί στις κάλπες καθώς θα έχει προηγηθεί η ανακοίνωση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Οι δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν θα δείξουν πώς θα διαμορφωθεί το νέο πολιτικό τοπίο της χώρας, το οποίο η στήλη εκτιμά ότι θα λάβει την οριστική νέα του μορφή στις ευρωεκλογές του 2029.