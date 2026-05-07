«Η κ. Η Τζάκρη μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα υποψήφια βουλευτές», είπε η Έφη Χαλάτση λίγες μετά το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ δεν είχε τις εντάσεις και τις αντιπαραθέσεις που καταγράφηκαν σε παλιότερες, προ Συνεδρίου, συνεδριάσεις, αλλά τέθηκαν διάφορα ζητήματα με σημαντικότερο, μάλλον, αυτό της διεύρυνσης.

Το ζήτημα έθιξε με δικτυακό και παράλληλα αιχμηρό τρόπο η Έφη Χαλάτση, λέγοντας πως «η απόφαση του Συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους. Και για αυτούς που φεύγουν και γι' αυτούς που έρχονται», βάζοντας στο «κάδρο» εμμέσως πλην σαφώς τη Θεοδώρα Τζάκρη.

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και η στενή συνομιλία του Παύλου Γερουλάνου δεν ανέφερε το όνομα της βουλευτή Πέλλας - η οποία εκλέχθηκε για πρώτη φορά με το ΠΑΣΟΚ το 2004, στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον ήταν αντιπρόεδρος στους Δημοκράτες του. Στέφανου Κασσελάκη - αλλά άπαντες κατάλαβαν…

Για όσους δεν καταλάβαιναν ή έκαναν ότι δεν κατάλαβαν, η Έφη Χαλάτση είπε λίγες ώρες αργότερα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 επανέλαβε αρχικά τα όσα είπε πίσω από τις κλειστές πόρτες της αίθουσας του ισογείου της Χαριλάου Τρικούπη και δήλωσε πως «η κ. Η Τζάκρη μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητη η υποψήφια βουλευτής. Οι διευρύνσεις δεν γίνονται πάντα με την ιδιότητα την οποία έχουμε στον χώρο που πηγαίνουμε άλλες καταστατικές διαδικασίες».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και τη μη θεσμική λειτουργία της. Σέβεται το καταστατικό του χάρτη. Το Συνέδριο αποφασίσει να βάλει θητείες. Δεν ήταν σκόπιμη αυτή η αλλαγή στο Καταστατικό μας. Δεν αφορούσε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και θα τηρηθεί για όλα τα πρόσωπα.

Αν η κ. Η Τζάκρη θέλει να έρθει γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η Δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το Καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα υποψήφια βουλευτής.

Οι διευρύνσεις δεν γίνονται πάντα με την ιδιότητα την οποία έχουμε στον χώρο που πηγαίνουμε άλλες καταστατικές διαδικασίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ισχύουν οι κανόνες για όλους, είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός του κόμματος», δήλωσε η Έφη Χαλάτση και συνέχισε:

«Από τη στιγμή που τα δεδομένα που ισχύουν από τις κοινοβουλευτικές της θητείες, είναι τα αντίστοιχα που προβλέπονται για τα όρια των θητειών που προβλέπει το Καταστατικό μας και επειδή λειτουργούμε πάντα θεσμικά… Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε πόρτες, το γνωρίζουμε όσοι συνομιλούν μαζί μας και βλέπουν την αναγκαιότητα να μεγαλώσει ο πυλώνας της Κεντροαριστεράς που είναι το ΠΑΣΟΚ για να δώσουμε μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και να φύγει η ΝΔ από την κυβέρνηση ώστε να ανακρίνει ο ελληνικός λαός από τα προβλήματά του, πιστεύω ότι το γνωρίζουν και θα έρθουν να συνδράμουν την προσπάθεια χωρίς προσωπικές στοχεύσεις».

Αντίθετα, η Έφη Χαλάτση φάνηκε πιο ανεκτική για όσους μετακινήθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ και χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις για το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του και πλέον επιθυμούν να περάσουν ξανά το κατώφλι των γραφών του κόμματος.

«Ως άνθρωποι δεν είμαστε αλάνθαστα μόνο, κάνουμε λάθη. Όταν αποφασίσουμε να γυρίσουμε πίσω σε μια παράταξη, σαφώς μόνο και μόνο από αυτή μας την απόφαση αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Και υπάρχει πάντα και το mea culpa στη ζωή μας. Δεν είμαστε αλάνθαστοι, βελτιωνόμαστε. Για να μπορέσουμε να πιστέψουμε σε ένα εγχείρημα, να γυρίσουμε σε μια παράταξη που έχει θεσμικό πλαίσιο, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας», είπε στο Action 24.