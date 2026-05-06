«Είναι ποτέ δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι τέσσερις ιδιώτες από χόμπι άκουγαν υπουργούς, δικαστές, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και βουλευτές;» αναρωτήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις υποκλοπές.

«Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι όσοι προσχωρούν στη Νέα Δημοκρατία ή σε άλλα κόμματα εμφανίζονται από τα ΜΜΕ σχεδόν ως Τσώρτσιλ ενώ λοιδορείται από αυτά όποιος έρχεται στο ΠΑΣΟΚ» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε συνέντευξή του στην Ναυτεμπορική και την εκπομπή «Rush Hour» ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο «για στρατηγική επιλογή που δεν έχει να κάνει με ονοματολογία. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα. Εμείς προχωράμε ανοιχτά στην κοινωνία για να είμαστε έτοιμοι με διευρυμένη απήχηση να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας, που είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αρχικά αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν και εκτίμησε ότι «η πιθανότητα μιας συμφωνίας για την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι μία θετική και καλοδεχούμενη εξέλιξη».



Στα εσωτερικά ζητήματα, στη συνέχεια, σχολίασε τη στάση της κυβέρνησης τόσο σχετικά με το αίτημα της αντιπολίτευσης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και με εκείνο για εξεταστική επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.



Ο Κώστας Τσουκαλάς, επισήμανε μία αντίφαση στη στάση που επιλέγει να κρατήσει τώρα η κυβέρνηση αναφορικά με την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. «Αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση δια στόματος των στελεχών της είναι σε πλήρη αντίφαση με όσα υποστήριζε για την υπόθεση των Τεμπών και τους κ. κ. Καραμανλή και Τριαντόπουλο. Τότε, αν θυμάστε, ζητούσε fast track προανακριτική για να διερευνήσουν οι δικαστές τι συνέβη και να μην παριστάνουμε εμείς τους ανακριτές. Τι έχει αλλάξει και σήμερα μας λέει ότι τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε ανακριτικές ενέργειες; Τώρα είμαστε και τότε δεν ήμασταν; Τότε μπορούσε να γίνει fast track, απευθείας στη φυσική δικαιοσύνη – και μάλιστα μας μάλωναν ότι δεν θέλουμε το φυσικό δικαστή – και τώρα πρέπει να ακολουθήσουμε άλλο μονοπάτι; Και φυσικά, εφόσον είμαστε υποχρεωμένοι, λέει η Νέα Δημοκρατία, να κάνουμε τους ανακριτές αξιολογούμε ότι δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει τεράστια ανακολουθία και σε σχέση με όταν προπαγάνδιζε ότι η τακτική αυτή είναι ο νέος τρόπος και σε σχέση με την αλλαγή του άρθρο 86, πίσω από το οποίο τώρα κρύβεται» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση υποστηρίζει και για τους 11 βουλευτές και για τους 2 υπουργούς ότι δεν έχουν ποινική ευθύνη» και απόρησε «γιατί στους μεν δέχεται να αρθεί η ασυλία και στους δε αρνείται την διερεύνηση; Για τον κ. Λιβανό και την κα Αραμπατζή μάλιστα δεν είμαστε εμείς που ζητάμε να ερευνηθούν αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με διαβιβαστικό και θεωρεί ότι έχει ήδη γίνει μία μίνιμουμ προπαρασκευή διερεύνησης και θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση και ζητά την άδεια να προχωρήσει. Η κυβέρνηση αυτό το αρνείται».

Τσουκαλάς για υποκλοπές

Αναφερόμενος στο ζήτημα των υποκλοπών και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι «δεν είναι η δήλωση του κ. Ντίλιαν αυτή που έβαλε στο κάδρο το ζήτημα της κατασκοπείας αλλά η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που ζήτησε να αναβαθμιστεί η έρευνα και να διερευνηθεί το εν λόγω ζήτημα. Έχουμε μία κυβέρνηση που όταν συλλαμβάνεται κάποιος έξω από ένα στρατόπεδο - και καλώς - βγάζει ένα non paper που κάνει λόγο για κατασκοπεία και όταν κάποιοι αποδεδειγμένα άκουγαν υπουργούς και αρχηγούς ΓΕΕΘΑ τότε κάνει λόγο για προσωπικό ζήτημα. Είναι ποτέ δυνατόν να ισχυριζόμαστε ότι τέσσερις ιδιώτες από χόμπι άκουγαν υπουργούς, δικαστές, αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων και βουλευτές; Εγώ δεν υιοθετώ αυτό που λέει ο κ. Ντίλιαν αλλά πρέπει να δούμε ποιοι ήταν οι εντολείς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την άποψη πως «το “ένοχος ένοχον ου ποιει” είναι σε πλήρη αντίφαση με αυτό που ανέφερε την περασμένη Πέμπτη ο κ. Μαρινάκης ότι ο κ. Ντίλιαν αφού άσκησε έφεση έχει ξανά το τεκμήριο της αθωότητας. Με άλλα λόγια, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι επί της αρχής έχει εξαφανιστεί η πρωτόδικη απόφαση και έχει επανέλθει το τεκμήριο της αθωότητας». Άρα οι σοφιστείες του τύπου «ένοχος ένοχον ου ποιεί» είναι εκ του πονηρού.

Παρατήρησε ακόμα πως «ο κ. Ντίλιαν μπορεί να ψεύδεται και γι’ αυτό θεωρούμε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έπρεπε να τον καλέσει και επειδή αυτά που λέει είναι αδιανόητα πράγματα για μια ευνομούμενη πολιτεία να του ζητήσει να προσκομίσει στοιχεία. Δεν το έκανε ο Εισαγγελέας. Ας το κάνει η εξεταστική επιτροπή. Εμάς ως Έλληνες μας προσβάλλει να εκφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για την κυβέρνηση. Αν λοιπόν αποδειχτεί ότι λέει ψέματα τότε θα έχουμε και την αντίστοιχη στάση απέναντί του».

«Για ποιο λόγο να μην καλέσουμε και τους κ. κ. Γεωργιάδη και Χατζηδάκη - των οποίων τα κινητά παρακολουθούνταν - και να τους ρωτήσουμε αν είχαν κρατικά μυστικά;», αναρωτήθηκε.



Κλείνοντας ο Κώστας Τσουκαλάς ήταν φειδωλός σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Παύλου Μαρινάκη για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ Ανδρουλάκη και Χατζηδάκη, και αρκέστηκε να πει πως «ο κ. Μαρινάκης με αυτά που λέει εκθέτει ανεπανόρθωτα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη απαντήσει και ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε κανένα παζάρι».