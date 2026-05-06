Ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου με το «βραχιολάκι» σε όλη την Ελλάδα.

Από τις 18 Μαΐου ξεκινά η εφαρμογή του μέτρου για το «βραχιολάκι» σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούμενους που τους έχει χορηγηθεί άδεια, για όλη την Ελλάδα, με απόφαση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Μετά το «πράσινο φως» του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, ο γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας υπέγραψαν τη δημόσια σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατουμένων σε άδεια. Η σύμβαση έχει ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης «αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό», που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και «αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, στην κοινωνική τους επανένταξη, καθώς και στην αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.