Νευρικότητα προκαλούν στη Χαριλάου Τρικούπη οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ανεβάζοντας τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά και μέσω της κοινοβουλευτικής οδού. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε τροπολογίες για τις τράπεζες, ζήτησε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τον ρόλο της ΕΥΠ, ενώ προχώρησε και σε επίκαιρη ερώτηση, χθες, προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όμως, αυτός που μπαίνει για τα καλά στο «στόχαστρο» της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το όνομα και μόνο του πρώην πρωθυπουργού προκαλεί νευρικότητα στο ΠΑΣΟΚ, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν σε υψηλή θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα, το υπό διαμόρφωση πολιτικό του σχήμα καταγράφει ανοδική τάση (19,1%) στη δυνητική ψήφο, εντείνοντας τον προβληματισμό στη Χαριλάου Τρικούπη.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρόσωπα με ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το «στρατηγείο» της Λεωφόρου Αμαλίας μιλούν για ένα σκληρό «μπρα ντε φερ» που εξελίσσεται στο παρασκήνιο και το οποίο πιθανότατα το επόμενο διάστημα – και κυρίως όταν πάρει «σάρκα και οστά» η πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα – θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον της Κεντροαριστεράς.

Η επίθεση Ανδρουλάκη και η ανάρτηση Δουδωνή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να επιτέθηκε, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Alpha, στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε ως Πρωθυπουργός το 2019 για να επουλώσει τα θεσμικά ζητήματα που άνοιξε ο Τσίπρας με τον Καμμένο και αντί να τα επουλώσει, είδαμε τα ίδια και χειρότερα» και πως «η αποσυσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάει στον κ. Τσίπρα. Αν πάει κάπου, θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία πολεμάει το ΠΑΣΟΚ. Και για το ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να πουν ότι έκλεισε τις τράπεζες, δεν μπορούν να πουν όλα αυτά που λένε για να κάνουν σύγκριση και να πηγαίνει η κουβέντα στο 2015, αντί να συζητούμε για το 2026. Τη βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία», αλλά μάλλον έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον η απάντηση του ΠΑΣΟΚ και του Παναγιώτη Δουδωνή προς τον Γιώργο Καραμέρο για τα όσα ανέφερε για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

«Ο κ. Καραμέρος ακολουθώντας τη ρήση του θυμόσοφου λαού, «πιάνει πόρτα για τον χειμώνα». Γι’ αυτό και άρχισε τις προσωπικές επιθέσεις στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Βολική» αντιπολίτευση είναι αυτή που συντρίβεται από μια αποτυχημένη κυβέρνηση. Την ώρα που καταρρέει στα σκάνδαλα και στη διαφθορά ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν να βάλουν πλάτη στη Νέα Δημοκρατία χτυπώντας το ΠΑΣΟΚ.

Άραγε όταν ο κ. Τσίπρας τα βρήκε με τη Νέα Δημοκρατία για να ορίσουν τη σύνθεση του ΕΣΡ, ήταν και αυτός «βολικός»;

Ο δημοκρατικός κόσμος κρίνει. Ή με το ΠΑΣΟΚ ή με τις πατερίτσες του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε η Χαριλάου Τρικούπη.

Θέση, με σαφώς πιο δηκτικό τρόπο πήρε και ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος σχολίασε: «στο νέο κόμμα Τσίπρα κυριαρχούν και δίνουν τόνο ψεκ στοιχεία, όπως και στο παλαιό κόμμα Τσίπρα. Η Ανάσταση του Μεσσία εδώ δεν έγινε ''εν ετέρα μορφή''».

«Μεταγραφική» διαμάχη

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Αλέξη Τσίπρα εκτείνεται και στο πεδίο των μετακινήσεων στελεχών. Η Χαριλάου Τρικούπη προχωρά σε κινήσεις διεύρυνσης, με νέες προσχωρήσεις και πιθανές επιστροφές. Μετά την επιτροπή διεύρυνσης, η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την προσχώρηση του Νικόλα Φαραντούρη, ενώ φαίνεται πως απομένει μόνο τα τυπικά για την επιστροφή του Θάνου Μωραΐτη και της Νίνας Κασιμάτη. Πληροφορίες θέλουν κοντά και τον Ευάγγελο Αποστολάκη, ο οποίος είχε βρεθεί, υπενθυμίζουμε, τον περασμένο Νοέμβρη στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για τη βία και την οπλοφορία και έκτοτε δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Από την άλλη πλευρά, το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται πως έχει πλέον στις τάξεις του τον Γιώργο Μπουλμπασάκο, τον Αντώνη Σαουλίδη και την Άννα Παπαδοπούλου, προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, ενώ οπωσδήποτε θα πρέπει να περιμένουμε κι άλλες τέτοιες «μεταγραφές» το επόμενο διάστημα.