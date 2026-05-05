Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη για τη «μαύρη» επέτειο της τραγωδίας της Marfin.

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», αναφέρει σε μήνυμά του ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 16 ετών από την τραγωδία στην τράπεζα Marfin.

«16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Τρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.

Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση, είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας».

