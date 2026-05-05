Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Optima bank, κατά την οποία εγκρίθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 και ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας και τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η γενική συνέλευση ενέκρινε την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για το 2025, η οποία καταγράφει μία ακόμη χρονιά ισχυρών επιδόσεων. Ο όμιλος της τράπεζας σημείωσε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 170 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 25,3%, μία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, ενώ ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα διαμορφώθηκε στο 24,5%, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη, με τις καταθέσεις να ανέρχονται στα 6,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 36%, και τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα να διαμορφώνονται σε 5,1 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 40%, συνεχίζοντας τη δυναμική πιστωτική επέκταση της τράπεζας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, που αντιστοιχεί σε συνολικό μεικτό ποσό 50,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το μέρισμα αντιπροσωπεύει το 30% των καθαρών κερδών, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναδείχθηκε και η στρατηγική σημασία της πρότασης εξαγοράς της Euroxx, η οποία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση των επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών του ομίλου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις προμήθειες κατά περίπου 20% και θα διευρύνει τις δυνατότητες στους τομείς του brokerage, του investment banking και του asset management.

Ο πρόεδρος της τράπεζας, Γεώργιος Τανισκίδης, δήλωσε ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης επιβεβαιώνουν τη στρατηγική συνέπεια και την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Optima bank, υπογραμμίζοντας ότι η διανομή μερίσματος αντανακλά τη σταθερή δέσμευση για ουσιαστική ανταμοιβή της εμπιστοσύνης των μετόχων, σε συνέχεια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων. Όπως ανέφερε, η τράπεζα έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, υπεύθυνη διακυβέρνηση και βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.