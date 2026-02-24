Η HELLENiQ ENERGY αναμένεται να εμφανίσει ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο.

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της HELLENiQ ENERGY στα 9,8 ευρώ από 8,3 ευρώ θέτει η Optima Bank, διατηρώντας ωστόσο σύσταση neutral, καθώς το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα διαμορφώνεται στο 8,3%.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η HELLENiQ ENERGY αναμένεται να εμφανίσει ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, με τις οικονομικές ανακοινώσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Φεβρουαρίου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης. Τα αναπροσαρμοσμένα EBITDA εκτιμώνται στα 361 εκατ. ευρώ, με βασικούς μοχλούς το ευνοϊκό περιβάλλον διύλισης και την υψηλή παραγωγή. Τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπεται να ανέλθουν στα 181 εκατ. ευρώ, από 117 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, τα EBITDA αναμένεται να διαμορφωθούν στα 274 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 130 εκατ. ευρώ, έναντι 189 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Όσον αφορά το μέρισμα, η Optima Bank εκτιμά ότι η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει διανομή 0,4 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό μέρισμα του 2025 στα 0,6 ευρώ.

Με θετικές προοπτικές εισέρχεται η HELLENiQ ENERGY στο 2026, καθώς μια σειρά επιχειρησιακών και στρατηγικών παραγόντων αναμένεται να ενισχύσουν την κερδοφορία και να στηρίξουν τη χρηματιστηριακή της εικόνα. Το περιβάλλον διύλισης παραμένει ευνοϊκό, με τη διεθνή αγορά πετρελαϊκών προϊόντων να χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προσφορά, γεγονός που διατηρεί τα περιθώρια σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα διυλιστήρια του Ομίλου της HELLENiQ ENERGY εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν ισχυρά, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη συντήρηση στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, περιορίζει τον κίνδυνο απρόβλεπτων διακοπών και ενισχύει τη διαθεσιμότητα της μονάδας για το υπόλοιπο της περιόδου, επιτρέποντας στην HELLENiQ ENERGY να επωφεληθεί από τις θετικές συνθήκες της αγοράς. Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η πλήρης ενοποίηση της ENERWAVE από την αρχή της χρήσης, η οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και θα προσδώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στα λειτουργικά αποτελέσματα της HELLENiQ ENERGY.

Τέλος, οι νέες προσθήκες ισχύος στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την κερδοφορία του Ομίλου της HELLENiQ ENERGY, βελτιώνοντας το μείγμα EBITDA και αυξάνοντας τη συμμετοχή δραστηριοτήτων χαμηλότερου ρίσκου και σταθερών αποδόσεων.

Συνολικά, το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά ισορροπημένης ανάπτυξης για τη HELLENiQ ENERGY, με τη διύλιση να συνεχίζει να παράγει ισχυρές ταμειακές ροές και τον τομέα των ΑΠΕ να ενισχύει σταδιακά τη συμβολή του στα κέρδη, ενδυναμώνοντας τη διαφοροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του Ομίλου.